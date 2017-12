© David Osio

El mercado laboral actual exige una constante capacitación para quienes se quieren destacar en sus cargos y son miles las personas que deciden continuar su educación formal, luego de sus carreras de grado. Según datos suministrados por la Secretaría de Políticas Universitarias del ministerio de Educación de la Nación, y analizados por LN DATA, 160.672 los estudiantes realizaron estudios de posgrados en el país durante 2016. Si bien el 76% del total de alumnos cursaron en instituciones públicas, este porcentaje decreció 3 puntos en relación al año anterior, mientras que los estudiantes de posgrados en universidades privadas aumentaron un 10% y sumaron 38.122 alumnos.Marcelo Rabossi, profesor investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, especialista en educación superior, explica que si bien no puede definirse como una tendencia porque es el primer año que se invierte el aumento de matrícula para posgrados y es mayor el crecimiento en universidades privadas que públicas, pueden existir diversos motivos para este hecho.Destaca dos: Por un lado, la situación de las carreras de grado muestra que en los últimos diez años (2005-15), la cantidad de nuevos inscriptos, indicador que muestra la tendencia de lo que ocurrirá con la cantidad de alumnos que tendrá cada sector en los próximos años, muestra una tasa de crecimiento del 1,9% en el sector público y de 4% en las instituciones privadas."Podría existir, entonces, una cierta propensión por parte del estudiante de no cambiar de sector cuando hace su pasaje de grado a posgrado, lo que daría como resultante un mayor crecimiento privado en el nivel de posgrado", dice.Por otro lado, considera que las privadas han venido orientado su oferta hacia carreras de mayor demanda, y en general se han presentado más reactivas a adecuarse a las necesidades del mercado laboral.En la UCA, cada año registran un incremento entre el 5 y el 10% en su matrícula del MBA."Hace muchos años se pedía título secundario, después se valoró el título universitario, y hoy en día ya no es suficiente.El posgrado es necesario, pero tampoco basta; las empresas, cada vez más, contratan teniendo en cuenta las capacidades de liderar, innovar y aprender", dice Alejandro Melamed, especialista en Recursos Humanos y autor del libro El Futuro del trabajo y el trabajo del futuro .Existen 124 opciones de carrera de posgrados, que se dictan en instituciones de gestión estatal o privada, alrededor de todo el país.En total hay 122 carreras de posgrado que se dictan en instituciones públicas y 78 en privado. Hay 76 posgrados que se ofrecen en ambas gestiones, y sólo dos que se dan únicamente en el ámbito privado: Teología y Quirófano.Sin embargo, pese a la gran variedad de alternativas propuestas, hay siete carreras que acumulan el 50% del total de alumnos de posgrados.La carrera más elegida es Derecho y Ciencias jurídicas; le siguen Medicina, Ciencias de la Educación, Gestión y Administración de Empresas, Sociología, Psicología y Ciencias Políticas."Me llama la atención que se sigan eligiendo las carreras más tradicionales, hoy lo más demandado es todo aquello tecnológico, hay una necesidad no cubierta de gente que sepa de nuevas tecnologías, es clave que la gente pueda desarrollarse en este campo", dice Melamed.Sin embargo aclara que cualquier especialización o posgrado sirve porque amplía la base de conocimientos, permite conectarse con otra gente, generar desafíos y sobrepasar pruebas.Christian Goldsztein, Director del MBA de la Universidad Católica Argentina (UCA), dice que para la maestría suya "hay una tendencia de crecimiento, año a año, de entre 5 y 10%".Explica que los estudiantes del MBA tienen una composición muy diversa; aunque la primer minoría son egresados de ciencias económicas, los demás son profesionales de las más variadas carreras.Estudiantes de la especialización en Dirección Estratégica de Marketing, Universidad de Buenos Aires."Yo soy licencia do en comercialización y me decidí a hacer la maestría, porque creo que te abre puertas a conseguir mejores trabajos y a poder negociar mejorar el sueldo.Además, yo quería una apertura mental y la maestría te da la posibilidad de ver cosas nuevas, de tener profesores de muy buen nivel y aprender mucho más de cada tema", dice Gonzalo García Reyes, que tiene 27 años, trabaja como Jefe de marketing en Synthom-Bagó y está cursando la maestría en administración de empresas de la Universidad Católica Argentina (UCA).Para compensar las distintas experiencias con las que llegan a la maestría, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) por ejemplo, realizan una entrevista que determina la necesidad, o no, de realizar un curso de nivelación que luego permite comenzar el posgrado con un conocimiento básico parejo entre todos los alumnos.En general, para las mismas especialidades, las universidades públicas tienen más estudiantes que las privadas, para casi todas las carreras.Sin embargo, hay algunas carreras para las que la situación se revierte, estas son: Gestión y Administración de Empresas, Relaciones Internacionales, Kinesiología, Comercialización y Marketing, Enfermería, Anestesiología, Fonoaudiología y Óptica.Los posgrados no son gratis Los precios varían ampliamente en función a la oferta académica, a la imagen de la universidad y reconocimiento que posee el posgrado, a la inversión de la institución en tecnología, infraestructura y equipo docente.Cada estudiante realiza un análisis integral de la oferta existente."En Ciencias Económicas, todos las carreras de grado son gratuitas y todos las maestrías y especializaciones son pagas", dice Cesar Albornoz, Decano de Ciencias Económicas de la UBA.Con respecto a los precios, considera que "nuestros precios probablemente sean más baratos que las universidades privadas.Por ejemplo, para las maestrías de Finanzas, MBA y Marketing, los costos para toda la cursada de dos años son entre 250.000 y 300.000 pesos.En general, quienes vienen de afuera pagan el precio total y los residentes en argentina pueden acceder a becas que rondan entre el 30% y 40% de descuento".Para comparar, el MBA de la UCA, que dura un año y medio, tiene un costo de 346.000 pesos.Y en la Universidad Torcuato Di Tella, la misma maestría tiene un costo de 511.000 pesos y dura 17 meses.Los posgrados pueden ser profundizaciones en la especialización de la persona o una posibilidad de cambio de carrera.Extranjeros Sólo un 3% del total de estudiantes de posgrado son extranjeros. En este grupo se da la particularidad, de que la mayoría elige las universidades privadas. Conforman un 53% los extranjeros que estudian posgrados en instituciones privadas. La cifra difiere bastante con los datos brindados por LA NACION sobre extranjeros que estudian carreras de grado y pregrado en argentina en una nota publicada en octubre de este año.Sólo un tercio de los extranjeros eligen universidades privadas para estudiar sus carreras de grado o pregrado.Cursos y talleres Existe un incremento en cursos y talleres que no están registrados como posgrados y, sin embargo, son herramientas muy valiosas.Melamed destaca que esta situación se da especialmente en el campo de las tecnologías y quizás sea por eso que no están mencionadas como otras de las carreras de posgrado más solicitadas."La gente que va a Digital House por ejemplo, a cursar programas de nuevas tecnologías, no aparece registrada como estudiantes de posgrado, pero están realizando posgrados", dice Melamed.

