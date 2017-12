© David Osio

Fujimori recibió la noticia del indulto junto a su hijo Kenji en la clínica Centenario de Lima. Foto: Twitter LIMA.- El jueves pasado, Pedro Pablo Kuczynski evitó su destitución, pero la calma le duró tan sólo tres días al presidente de Perú. Luego del indulto que le otorgó anteayer al ex mandatario Alberto Fujimori, vive una nueva crisis ante la renuncia de legisladores de su partido y protestas por su polémica decisión.Las reacciones al indulto y gracia presidencial a Fujimori , que cumplía una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad, mostraron ayer un Perú polarizado, donde se desataron protestas en rechazo a la medida de Kuczynski y también muestras de apoyo al ex presidente, que gobernó entre 1990 y 2000.Sus seguidores se concentraron en la clínica donde está internado.El país está dividido entre los simpatizantes del fujimorismo, la mayor fuerza política del país, y la indignación de sus detractores, desde cuyas filas se planea incluso impugnar la medida ante tribunales internacionales.Más notas para entender este tema Para bien o para mal, toda la política peruana quedó atada a su líder más polémico El caudillo que marcó a fuego los años oscuros de Perú Horas antes de Navidad, y a través de un comunicado, Kuczynski otorgó el indulto a Fujimori por razones humanitarias.El sábado pasado, el ex mandatario fue trasladado desde la cárcel, donde cumplía su condena desde 2007, a la clínica peruano-japonesa Centenario de Lima por problemas de presión arterial.Ayer, su médico dijo que Fujimori, de 79 años, "evoluciona bien", pero continuará en terapia intensiva.Así fue el momento en que Alberto Fujimori recibió la noticia de su indulto humanitario concedido pocerrarEl indulto se produce en respuesta a una solicitud presentada el 11 del actual por Fujimori ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), recordó la presidencia peruana.Kuczynski le concedió el indulto a Fujimori tres días después de sobrevivir a un intento de destitución del Parlamento por ocultar sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.El presidente salvó su puesto por la abstención de legisladores ligados a Kenji Fujimori, hijo menor del indultado.El Parlamento, dominado por la mayoría opositora Fuerza Popular, dirigida por Keiko Fujimori, la hija mayor del ex mandatario indultado, tenía contra las cuerdas a Kuczynski, pero el sector minoritario de ese grupo político dirigido por Kenji logró salvar al presidente.El hijo menor de Fujimori siempre anunció que su único interés político era la liberación de su padre.Luego del indulto, el gobierno de Kuczynski aumentó su debilidad con la renuncia del ministro del Interior, Carlos Basombrío, y dos legisladores de su frágil bancada parlamentaria.Kuczynski tiene 18% de aprobación, su nivel más bajo en sus 17 meses de gestión, según un sondeo nacional de Ipsos Perú."El indulto abre una caja de Pandora, la premura con el que ha sido tomado vuelve más vulnerable a Kuczynski", dijo José Carlos Requena, de la consultora 50+1.La oposición parlamentaria descubrió que la empresa de Kuczynski Westfield Capital asesoró a Odebrecht por 782.000 dólares mientras era primer ministro del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006).Kuczynski lo había negado por meses y ahora es investigado por la fiscalía.El jueves, en plena crisis y cuando Kuczynski estaba a punto de ser destituido, Mercedes Aráoz, primera ministra y legisladora, desmintió a la prensa una negociación de la permanencia presidencial por un indulto al ex presidente.El viernes, Fujimori llamó desde la cárcel a varios legisladores que luego no votaron por la destitución, dijo la legisladora Maritza García al canal de televisión local N."El presidente queda como un gran mentiroso, tendrá que armar una nueva coalición, pero nadie le va a creer", comentó Eduardo Dargent, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Perú."Estuvo negociando votos" sin decirle ni siquiera a su círculo más cercano, añadió. Anteanoche, manifestantes protestaron cerca de la casa de Kuczynski, en el barrio más rico de Lima. La policía los rechazó con gases lacrimógenos.Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas del escuadrón militar clandestino, dijo al canal N que hoy enviarán un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Sostuvo que la Corte solicitará un informe para luego tomar una decisión que podría revertir la decisión presidencial.Fujimori es considerado por sus seguidores el mejor presidente de Perú, que estabilizó la economía del país y junto a las fuerzas armadas venció a Sendero Luminoso.Pero sus críticos recuerdan que disolvió el Parlamento en 1992 y de la mano de su jefe de espías Vladimiro Montesinos, hoy preso por violaciones de los derechos humanos, corrompió la política peruana.Pese a sus crímenes, en septiembre el 65% de los peruanos apoyaba un indulto a Fujimori por razones humanitarias, según arrojó una encuesta de la firma Ipsos Perú.Agencias AFP y APLA NACION El Mundo.

