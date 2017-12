© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Foto: LA NACION / Fabián Marelli Si Mauricio Macri , Juliana Awada y Antonia guardaran en la quinta de Olivos todos los regalos que les hicieron, ocuparían un salón entero. Lo mismo le pasaría a Jorge Faurie en la Cancillería, donde debería compartir espacio con los presentes que le hicieron a su predecesora Susana Malcorra . Un poco menos de lugar debería tener el ministro de Trabajo, Jorge Triaca . Al resto de los funcionarios le alcanzaría con un cuartito.Pero a diferencia de lo que harán con los obsequios de Navidad, aquellos no se los podrán quedar, pues son patrimonio del Estado.El año pasado, el Presidente reglamentó un olvidado artículo de la ley de ética pública de 1999 en el que se prohíbe que los funcionarios reciban "regalos, obsequios, donaciones, beneficios o gratificaciones de cosas, servicios o bienes".Desde esa decisión, todos están obligados a registrar ante la Oficina Anticorrupción (OA) cada presente que reciben.Con más y menos cumplimiento, el listado se fue nutriendo hasta la actualidad, donde Macri figura como el más agasajado, con 413 regalos; Faurie, con 30; Malcorra, con 72, y Triaca, con 51.Atrás quedan los ministros de Justicia, Germán Garavano (29); de Interior, Rogelio Frigerio (25); de Seguridad, Patricia Bullrich (23), y de Modernización, Andrés Ibarra (20).El ex ministro de Salud Jorge Lemus y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, quedaron al final, con un regalo cada uno.Lo que figura en el registro es lo que los funcionarios decidieron publicar."Seguro que hay funcionarios que no cargan", dice una fuente involucrada con el desarrollo de la plataforma, que está vigente desde fines de 2016.En caso de que se descubra que un funcionario recibió un obsequio y no lo declaró, la OA puede iniciar una demanda penal por la sospecha de que pueda tratarse de un soborno.Siempre, claro, que el valor del obsequio no sea "exiguo" y supere las 40 unidades retributivas del Sistema Nacional de Empleo Público previstas en la norma, que hoy alcanzan unos $ 1100.Los salamines que le regalaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren , o la caja de merluza que recibió el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quedan exceptuados de la ley, aunque deben ser cargados en el registro igual.Todo lo que supere esa cifra pasa directamente a ser considerado propiedad del Estado y la OA debe determinar su destino.Según un relevamiento de LN Data, desde diciembre de 2015 los principales funcionarios y la familia presidencial recibieron 805 obsequios.El 51% tuvieron a Macri como destinatario, a quien le regalaron mayoritariamente libros, ropa o alimentos.Muchos de esos obsequios hacen alusión a Boca (alpargatas, pantuflas, camisetas).Hasta le regalaron un avión a escala ploteado con los colores del equipo y una maqueta del predio de entrenamiento.En la mayoría de los casos los obsequios provienen de personas humanas (395), seguido por organismos públicos (131), organismos internacionales (44) y personas jurídicas (41).Sin embargo, un número alto (194) de obsequiadores figuran como no identificados.En esta nota: Mauricio Macri Juliana Awada Rogelio Frigerio Susana Malcorra Germán Garavano Juan José Aranguren Jorge Triaca LA NACION Política Navidad 2017.

© David Osio Venezuela