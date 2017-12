/ Nadie sabe con exactitud qué está ocurriendo en Ciudad Bolívar. Los hechos ciertos son que en horas del mediodía una pelea por una herencia terminó en el robo de los depósitos de una conocida licorería en el casco histórico de la capital del estado y que en la redoma del psiquiátrico, 20 personas se metieron a robar en un comercio chino pero llegó la Guardia Nacional y detuvo a 16 adultos y a dos menores de edad.Hasta ahora no hay ninguna información oficial. El alcalde de Ciudad Bolívar, Sergio Hernández, vía twitter hizo un llamado a la calma y anunció que los efectivos de los cuerpos de seguridad están en la calle en el marco de una Navidad Segura 2017.El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, se encontraba al sur del estado y no debemos olvidar que esta es la entidad más grande del país cuyas carreteras están en pésimas condiciones, eso a pesar de que desde el 2000, ha sido dirigido por gobernadores del chavismo pero es que aquí no llega la gota de petróleo en forma de asfalto por eso es que entre Santa Elena de Uairén y Ciudad Guayana se pueden contar por lo menos 1000 huecos.Seguramente eso ha hecho que Noguera Pietri no haya podido trasladarse más rápido a la sede del poder regional.Tampoco es oficial pero aparentemente el jefe de la Zodi, el mayor general Jesús Mantilla, habría ordenado la movilización de equipos militares desde Ciudad Guayana a la capital del estado.La distancia entre ambas ciudades es de 100 kilómetros en la más profunda oscuridad aunque por una vía con menos huecos, la autopista hecha por Leopoldo Sucre Figarella en 1986.Como detalle hace exactamente un año, el pranato de la cárcel de Vista Hermosa dirigió una ola de saqueos en Ciudad Bolívar, debido a que el presidente Nicolás Maduro anunció la salida de circulación del billete de cien bolívares.Al parecer a los llamados líderes negativos no les dio tiempo de cambiarlo y entonces mandaron a sus luceros a saquear y a armar escándalo como medida de presión, al punto que el Mandatario Nacional ordenó dejar sin efecto la medida y todavía un año después el billete de 100 aún está vigente.AnunciosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi