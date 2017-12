© David Osio

Honor a quien honor merece, reconocimiento para el camarada Gonzalo Gómez y el equipo de APORREA por haber interpretado cabalmente la realidad política que vivió el país en el año 2017.A ellos mi saludo de navidad y año nuevo y agradecimiento por permitirme un año más terciando humildemente desde mi Columna del Guerrillero con tantos articulistas de renombre que han desfilado por esta página.Vocera indiscutible de la pluralidad de opinión, mérito ganado gracias a la acertada interpretación que dieron sus conductores a la confrontación política que se estaba dando entre dos grandes bloques que se disputaban la aceptación de la opinión pública.Allí es donde APORREA oportunamente abre espacios para que los opinadores de cada corriente política, expresen y confronten abiertamente y sin censura sus puntos de vistas sobre la situación económica, social y política del país.Una muestra de lo acertado que fue esta decisión, lo indica que en cosas de meses, migraron hacia esta página, cualquier cantidad de pensadores, más no tirapiedras de la oposición, con quienes gustosamente sostuve criterios encontrados con respeto y tolerancia, como debe ser.Pluralidad de pensamiento que no se da en otros medios de comunicación con tendencia hacia el gobierno o de la oposición,Con lo cual ambos se ponen a espalda de la realidad confrontativa que hay en la población de a pie.En mi diario transitar por las calles de esta ciudad y otras del país, me he encontrado con camaradas o compatriotas que me echan en cara mi presencia permanente en APORREA, por que a juicio de ellos esta página se paso a la oposición.Mi respuesta no se hizo esperar, camarada ud., no ha hecho una lectura imparcial sino prejuiciada de la conducta de esta pagina, que no ha hecho otra cosa que abrir compuertas a la diatriba política, para que cada quien destile su odio contra el gobierno y otros expresemos nuestro afecto o también nuestras críticas como en efecto lo hago, contra todo aquello que considero que no está en sintonía con lo que siente o expresa el pueblo de a pie.Los revolucionarios debemos hacer honor al pensamiento "CON LA VERDAD NI PECO NI TEMO ", ¿Entonces por qué ese miedo de dirigentes nuestros con el contenido de algunos artículos que se publican en APORREA en los cuales se atacan las políticas del gobierno?En alguna parte leí la frase de un pensador que dice" LA OPOSICION SIEMPRE TIENE LA RAZON" afirmación que desde ese entonces, me ha puesto a pensar y si este pensador estuviera en lo cierto, quiere decir que cuando asumo el papel de opositor a las políticas erradas del gobierno, sin ser opositor, entonces estoy acertado en mi crítica.Con este pensamiento final, y sin pretender asumir la insustituible vocería de APORREA, demuestro queal permitir la pluralidad de pensamiento en su página, ratifica su razón de ser, libre e independiente, condición que le permite transitar sin atadura a los polos de poder que existen en Venezuela , con lo cual nos deja en libertad a todos los que opinamos en su página de ser responsables de nuestras opiniones, críticas y adulancias.Me despido por este año agradeciendo a todos los que tuvieron la gentileza de leer mis artículos, a los que me criticaron y comentaron favorablemente mis opiniones, deseándole que en estas navidades hayan disfrutado en familia la alegría y el amor de sus seres queridos y que el año 2018 venga con su carga de soluciones a los graves problemas económicos y sociales que afectan a la población venezolana.UN ABRAZO DE FELIZ AÑO NUEVO.

