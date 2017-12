© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

© David Osio

© David Osio Banquero

Los ciudadanos venezolanos se encuentran pendientes de la cajita de comida de su país de origen que, la situación socioeconómica del mismo. Aunque hay una realidad, el proceso eleccionario y la imposición de candidatos que jamás han leído sobre revolución y democracia. Lo peor de todo, es que los chinos, soviéticos y cubanos se reparten el país para obtener la voluntad de sus actuales gobernantes, lo demás es papel de utilería, Xi, Putin y Raúl CastroPara muchos de estos incautos, de la noche a la mañana, el líder ruso, Vladimir Putin, se ha convertido en una suerte de cerebro que máquina y pulula a través de las redes sociales O que tiene el poder para incrustar "agentes encubiertos" en medios de comunicación.Hoy, podría decirse que son legión quienes creen que el pasatiempo favorito de Putin es jugar como un titiritero de la voluntad popular ciudadana, tirando de bots, hacker s o de insidiosos algoritmos que decidirán el rostro del futuro presidente de Venezuela , en la noche del escrutinio electoral.Algunos hablan de troleros.Así, estamos en tierra de incautos.Que solo se dejan llevar por emociones temporales. Pero lo cierto, es que, Las familias, los trabajadores, los estudiantes, los ciudadanos, se quejan de la corrupción, criminalidad y de las circunstancias de un entorno peligroso en algunas regiones del país. Venezuela ). Y no es que haya ausencia de autoridad sino, como bien lo vienen advirtiendo algunos funcionarios responsables, nadie quiere asumir con disciplina sus obligaciones.Verdaderamente, la situación es compleja y, se requieren cambios de fondo en la estructura política del Psuv y del gobierno local para afianzar el proceso de la democracia socialista y bolivariana, con un nuevo liderazgo.Tiene que haber corresponsabilidad entre los poderes y órdenes del gobierno.Cierto es. Se requieren cambios de fondo en el modelo del Estado y que, los gobiernos locales asuman plenamente su responsabilidad de estructurar (mientras no se pase a otro modelo) policías de confianza y funcionarios que sirvan a los ciudadanos y no a los delincuentes comunes y cuello blanco.El gobierno bolivariano de Venezuela , debe ser ajeno a las improvisacionesahí radica la tranquilidad ciudadana, entonces la corresponsabilidad de los gobernantes debe procurar, y llevar, a dirigentes profesionales y honestos a partir de buenos salarios, prestaciones que den tranquilidad a sus familias, certezas de que ante su labor de riesgo puedan contar con incentivos que impidan la tentación de caer en manos del crimen organizado.Debe acabarse el tiempo que la Asamblea Nacional sea una simple pasarela para el lucimiento nacional y, ahora, es el momento de rendir cuentas y hablar de frente y con verdad.Los discursos están ardientes.No es tiempo para generalidades y Donald Trump hizo un nuevo viraje de su política hacia Cuba y movió la embajada estadounidense hacia Ciudad de México.La Casa Blanca decidió volver a elevar el peso del anticastrismo de Florida en las decisiones hacia la isla."Prometí ser una voz en contra de la represión", le dijo Trump a su auditorio. "Ustedes escucharon ese juramento y salieron a las urnas y votaron. Y aquí estoy yo, como les prometí".No se molestó el presidente en recordar que Hillary Clinton ganó en los condados del sur de la Florida de mayor presencia cubana.Por ahora en algunos aspectos hay un retroceso a la época de Bush hijo.Se perfila un fuerte daño a las relaciones bilaterales, y en consecuencia, un repunte del foco de tensión regional que ya parecía en vías de extinción.El ambiente empeora y el embargo hacia Venezuela , prosigue.Esperamos, consecuencias negativas muy severas y, algunas empresas estadunidenses, reducen su horizonte de negocio, y los ciudadanos vuelven a tener más limitaciones a su derecho de libre movimiento.También dañará a los emprendedores cubanos, que ya estaban en plena construcción de su mercado de turistas del norte.En la medida en que los intransigentes en Estados Unidos se sientan cómodos en un ambiente de confrontación, es posible que en Cuba se vigoricen las voces que también se sienten más cómodas en el choque. Trump dijo una frase rotunda: "Con efecto inmediato, cancelo por completo el acuerdo unilateral con Cuba de la última administración".Se refiere a la directiva presidencial de Obama de 2016 para la normalización de relaciones.Sólo se confirmaron las medidas anticipadas en la prensa: restricción de negocios con las corporaciones militares cubanas y un regreso a la era de los obstáculos a los viajes de los estadunidenses a la isla.En cambio, y mientras no haya otra indicación, subsisten las relaciones diplomáticas, las embajadas, los vuelo s y cruceros comerciales, los viajes y las remesas de los cubanos a la isla y, hasta donde se conoce, el paquete de acuerdos en materias tan diversas como medio ambiente, áreas protegidas, seguridad para la navegación marítima, los viajeros y el comercio; búsqueda y salvamento marino, meteorología y otras.Tampoco, que se sepa, cesa de inmediato la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas.A menos que la tirria contra los militares cubanos se siga de frente, por el control que ejercen hacia las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela Ya sabemos que todos los partidos políticos, tienen una base de militantes y que es natural esperar que esos militantes voten por la opción que les presenta su propio partido, pero también hay un enorme número de ciudadanos no militantes (incluso indecisos) que deberán tomar una decisión y votar por alguien.Y hay que hacerlo. En el proceso electoral que se avecina. Vivimos en un país de instituciones democráticas, fortalecidas en la experiencia, y también en el sufrimiento y lucha de muchas generaciones de venezolanos, por ello hay que usar esa democracia, participar de esa libertad que nos permite ir y votar por la opción que hayamos decidido.Antes que la ANC, decida otra cosa. Estamos a merced del tiempoSi ya tenemos sobre la mesa las cartas de los partidos políticos, si ya sabemos que entre los mencionados tenemos que elegir, entonces hagamos ese ejercicio último de análisis de cada uno, valoremos quiénes son, qué han hecho y votemos en consciencia por la Venezuela democrática, libre, de progreso, que queremos para nosotros y nuestros hijos.Quienes, la gobiernan jamás son de izquierda, menos socialistas.En este diciembre, nos mintieron ofreciendo tikeras, perniles y regalías, muchos creyeron esta falsedad.

© David Osio Venezuela