Los ex ministros de Chávez están furiosos con los dirigentes maduristas, y lo que reciben de las alturas es plomo parejo. Al Chavismo Bravío le gustaría una buena meneada de mata para que algunos funcionarios del gobierno "guapos y apoyaos" cayeran al suelo con toda la contundencia del caso. Los psuvistas conservadores seguramente tendrán un plan para sacar del partido a los Bravíos y tacharlos de desleales, tal como sucedió con los ex ministros.Y así vamos. Recelo venenoso 10 puntos, concordia 0. Ninguna situación que se presente en la Venezuela de finales del 2017 es nueva. Coloquialmente se dice que ya todo está inventado. Por eso frases como"guerra económica", "conductor de victorias" , "deslealtad" , o por el otro lado, "traición al socialismo" , "socialdemocracia disfrazada" , "pacto de élites" se convierten en expresiones que de tanto uso pierden sustancia, el mensaje que transmiten es otro: " tú no, yo sí" El recelo venenoso es acompañante inevitable cuando la adversidad ataca y las posiblilidades de supervivencia se estrechan.La cúpula gobernante se encuentra en esta circunstancia, de hecho son víctimas del acoso del Imperio y las Oligarquías.Por defenderse de unos terminan peleándose con otros muy distintos. Rivalidad pura y dura. Altos funcionarios del gobierno y dirigentes del PSUV han ido señalando como traidores a dirigentes fundamentales de la era Chávez, lo cual implica destierro, ley del hielo y estigmatización del antiguo aliado.La realidad política y social del presente es distinta a la que vivíamos durante la presidencia del guerrero barinés.Mientras que el Comandante se vio obligado a salirle al paso a dirigentes descarriados, en la actualidad lo obligatorio era ejercer el poder con amplitud y no perder cuadros insustituibles como Héctor Navarro, Jorge Giordani, Isaías Rodríguez y Rafael Ramírez.Chavismo crítico y bravío no son una circunstancia aislada. El recelo también se instala en el ciudadano común, entre otras razones porque los otrora líderes inmaculados meten zancadillas y ofrecen declaraciones que afectan su imagen, quedan mal parados.El impasse Isaías Rodríguez - Pedro Carreño quedó como un ejemplo muy decepcionante de retaliación a la crítica.Iris Varela, por quien siempre sentí especial respeto, metió en un saco de pranes al general Rodríguez Torres.Ahora señala a Rafael Ramírez. Descalificaciones para todos los gustos. Mordiscos sí, diálogo no. La fórmula del gobierno de cantar victoria tras victoria en medio de inmensas dificultades no puede producir sino recelo.Inclusive entre quienes votamos en la Constituyente y en las otras dos elecciones recientes. La maestría con que el alto gobierno esquiva los temas negativos o los convierte en referencia tangencial, activa las alarmas.Tienen rato prendidas. Mi mejor amiga dice que al Gobierno no le da chance de hacer su trabajo porqué se le va el tiempo entre triunfo y triunfo.Mi mejor amiga no es pendeja: consciente del esfuerzo que se hace, igual considera necesario expresar su inconformidad.Se pone cuesta arriba mantener la ilusión. Recomendamos a los que mandan la convocatoria inmediata, urgente e impostergable (puede que sea redundancia, pero para enfatizar) del chavismo crítico, bravío, arrecho, cansado, "pelabolas".Los exhortamos a sentarse a la mesa con quienes no creen en las actuales políticas de gobierno. Una gran convocatoria. Y si ya entramos en terreno cuasi-fantástico, unas primarias que incluyan a Rafael Ramírez, Jorge Giordani, Rodríguez Torres e Isaías Rodríguez. Maduro , Cilia, Diosdado, Jorge y Delcy también. Al carajo el recelo y bienvenido el equilibrio y la unión. [email protected] PD: a los que se les nota a un kilómetro que la Revolución Bolivariana no les importa un carajo, y que sólo buscan pescar en río revuelto, favor abstenerse.

