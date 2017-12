Autoridades locales informaron sobre una explosión en el restaurante "Nuevo Toronto" ubicado en el norte de Quito, capital de Ecuador, donde fallecieron un menor de edad, una anciana y otras 13 personas resultaron heridas, este lunes.Se presume que la explosión fue provocada por un tanque de gas a las 23H11 locales (04H11 GMT) aproximadamente.>> Explosión en estación de gas deja un muerto en Austria"Al momento, existen 13 personas heridas, un menor de 7 años de edad y una anciana" indicó el comunicado emitido por el Servicio Integral de Seguridad (ECU911).Según las autoridades "el número de heridos puede seguir aumentando" y aún no han indicado el estado de los heridos.El personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), la Cruz Roja Ecuatoriana, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Seguridad Social y la Policía Nacional se presentaron en el lugar.La Unidad de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Quito señaló que en la segunda planta del restaurante operaba una central de gas clandestina.El propietario del restaurante fue detenido este lunes según informaron las autoridades del Municipio de la capital ecuatoriana, Quito.El secretario de Seguridad del Municipio, Juan Zapata, y el comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito, Éber Arroyo, informaron sobre el retiro del permiso de funcionamiento del local de comida y otras acciones emprendidas por la Fiscalía General del Estado.>> Descartan explosión en avión que llevaba al coro ruso a SiriaSobre la instalación ilegal de gas cubierta por una pared, encontrada en el segundo piso del restaurante, Arroyo señaló que "no fueron notificadas al Cuerpo de Bomberos".Ese tipo de instalaciones deben ser revisadas anualmente por el Cuerpo de Bomberos para que "no presenten peligro de fuga, incendios o explosiones", añadió.

© David Osio Venezuela