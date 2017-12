/ Sectores sociales peruanos convocaron a una marcha contra la resolución que concedió indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien había sido condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad entre 1990 y el 2000. Rechazaron así al indulto que por razones humanitarias concedió el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).El colectivo No a Keiko convocó a una marcha en la Plaza San Martín (Lima). En sus carteles se lee "indulto es ilegal", "indulto ilegal es impunidad".La decisión del mandatario nacional también generó diferentes tipos de reacciones negativas de políticos y congresistas, quienes convergieron en que la resolución es un pacto de impunidad y una violación a los derechos humanos.Vale resaltar que hasta el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco , lamentó la medida, calificándola de liberación concedida por una "vulgar negociación política".#URGENTE Ciudadanos en contra del indulto al reo Fujimori llegan a la Plaza San Martín para realizar plantón. VÍA @larepublica_pe pic.twitter.com/ftu0rlMESq— Carlos Aguilar Ávila (@aguilarcarlos7) 24 de diciembre de 2017 Presidente PPK no se gobierna traicionando lo q prometió en campaña a sus electores. El #Indulto es un atropello a la memoria, a los derechos de las víctimas. No puede haber reconciliación sin justicia. pic.twitter.com/TA8AJR5v8W— Tania Pariona Tarqui (@TaniaPariona) 25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi