El gobierno de Canadá informó por medio de un comunicado la mañana el embajador de Venezuela ya no es bienvenido en ese país.Además, declaró al encargado de negocios de Venezuela como persona non grata . La medida fue tomada luego de que el gobierno de Nicolás Maduro anunciara que el homólogo canadiense sería expulsado del país. "Esta acción es típica del régimen de Maduro , el cual ha socavado constantemente todos los esfuerzos para restaurar la democracia y ayudar al pueblo venezolano", dijo la ministra de Relaciones Exteriores candiense, Chrystia Freeland.La diplomática aseguró que el pueblo canadiense no se mantendrá al margen mientras el gobierno venezolano "roba a su pueblo los derechos fundamentales democráticos y humanos, y les niega el acceso a asistencia humanitaria básica"."En respuesta a este gesto del régimen de Maduro , anuncio que el embajador de Venezuela en Canadá, quien ya había sido retirado por el gobierno de Venezuela para protestar las sanciones canadienses contra oficiales venezolanos implicados en corrupción y graves abusos de derechos humanos, ya no es bienvenido en Canadá. También estoy declarando al encargado de negocios de Venezuela persona non grata ", precisó Freeland en la misiva publicada en el portal oficial de la Embajada de Canadá.Además, aseguró que el gobierno canadiense se mantendrá trabajando con los socios de la región, incluso por medio del Grupo de Lima, para "aplicar presión sobre el antidemocrático régimen de Maduro y para restaurar los derechos humanos del pueblo venezolano".