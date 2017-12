/ En penumbras. Así recibieron los zulianos la navidad este 2017, producto de un extenso corte eléctrico registrado en Nochebuena. Distintos sectores de la región reportaron apagones que se prolongaron por varias horas los días 23 y 24 de diciembre. El gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, fustigó el hecho pero aseguró que a pesar del "colapso" que han generado en el país, desde el gobierno no podrán "quitarle la ilusión" al pueblo venezolano."Recibimos la Navidad en medio de la oscuridad, un hecho que sólo refleja la indolencia de este sistema por la dignidad humana del venezolano y de la corrupción con la que han gobernado durante casi dos décadas. La incapacidad con la que han dirigido cada sector del país ha provocado que quienes alguna vez los apoyaron, hoy les estén dando la espalda porque han despertado, porque vieron que con este sistema, el país no llegará a ningún lado sino que seguirá desbarrancándose".Desde una jornada social en el sector Altos de Jalisco II, parroquia Coquivacoa de Maracaibo, organizada por Primero Justicia Zulia en alianza con la fundación 'Creo en Venezuela ', aseguró que hoy más que nunca "el deseo de cambio sigue vivo" en el país."Un país que ha despertado, que ha dicho basta, que no se conforma con una mísera bolsa que es comida para hoy y hambre para mañana, seguirá de pie aunque desde el gobierno crean que le apagan la luz a Venezuela Maduro no apagará el deseo de cambio que tienen los venezolanos para este 2018 y por eso nuestro trabajo tiene que ser por conseguir las condiciones necesarias para que el pueblo se manifieste y haga valer su derecho a elegir libremente, sin presiones de ninguna índole, sin manipulaciones de su voluntad como hemos visto en los últimos dos procesos electorales"."Ni Maduro , ni nadie de su combo nos van a robar la esperanza y la ilusión de ver una Venezuela distinta, que vamos a conquistar, por la que vamos a seguir luchando y por la que daremos la vida entera si es necesario, con tal de que este país pueda escribir más y mejores páginas de progreso, de bienestar, de prosperidad para todos por igual" manifestó Guanipa.Nota de prensa SuNoticieroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi