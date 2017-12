VENEZUELA: Ventas de fuegos artificiales no fueron las esperadas

/ Vendedores esperan aumentar ventas el 31 de diciembre.La economía y el bolsillo de los comerciantes no ha sido la única en ser golpeada en estos últimos días, sino también las tradiciones y costumbres del venezolano, en este caso el uso de pirotecnia en este mes cayó totalmente."(…) Y las cosas no son como antes. Un paquete de cebollita, que era lo más barato, cuesta 40 mil", afirma, Alis Subero, comerciante de la Plaza Bicentenaria de San Félix.Añade que este año las ventas fueron peores de lo que esperaban."Los pocos que vienen, es a comprar cosas para los niños y ya. Me están quedando todos los fuegos artificiales de adultos", añade Subero quien deja su fe puesta en que las ventas aumenten para el 31 de diciembre.