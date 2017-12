/ Habitantes del municipio disfrutaron de los ríos después del 24 de diciembre.Este 25 de diciembre gran parte de los comercios estuvieron cerrados en Guayana, sin embargo, algunas personas decidieron pasarse por los ríos para pasar el día en familia."Lo importante es estar en familia y disfrutar algo o compartir; porque con la situación económica que hay, no da para mucho", asegura Luisa Ruíz, quien aprovechó del río Caroní en el balneario Valle Lindo.La administradora del lugar, Maribel Fonceca, revela que este año no ha sido como otros."La gente viene es hacer parrilla de sardinas, siempre hay uno que otro que hace carne, pero son contados; la cosas no son como antes", añade Fonseca quien además asegura que comúnmente es después del 31 de diciembre cuando se esperan más visitantes."Después del primero eso es como una Semana Santa chiquita, pero tocará ver este año", concluye con Maribel dejando su fe en estos días venideros.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi