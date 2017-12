/ Registros en el 1-7-1 no tienen identificados aún a los afectados.Este 24 de diciembre fueron arrolladas dos personas en el semáforo de la Pica Pica, en la Avenida Manuel Piar.Autoridades informan que no se sabe aún el paradero del vehículo ni del chofer.Sin embargo afirman que ese hecho ocurrió en el lugar pasadas las 12 de la noche.Los entes correspondientes hacen un llamado a la ciudadanía a no usar los espacios donde transitan los vehículos para ingerir licor o actividades recreativas; como también a tomar precauciones antes de cruzar una avenida.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi