Algunos buhoneros decidieron no trabajar hoy; quienes lo hicieron, aseguran lo hacen porque la situación "esta ruda" y que las aguas negras no ayudan.Comentan que es una odisea vender hoy 25, pues parte de sus compañeros decidieron no abrir, pero quienes lo hacen, deben hacerlo en medio del asco que produce vender alimentos al lado de una cloaca desbordada."Mira eso, ya gente lo ve como normal, esa cloaca no nos deja ni respirar ni vender tranquilos; tiene meses eso desbordado", asegura Juan Romero, quien vende carne en el lugar.Afirma que le cuesta vender su producto, pues los compradores pasan corriendo para no ensuciarse los pies del pútrido líquido."La gente ya casi no viene y el que lo hace es porque sabe que eso está allí", añade.