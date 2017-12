/ El famoso infiltrador de la NSA, Edward Snowden ha lanzado Haven, una aplicación diseñada para transformar cualquier teléfono Android en una especie de sensor multiuso para detectar intrusiones no autorizadas a espacios físicos.Foto: Referencial Se trata de una aplicación de código abierto, desarrollada con la colaboración de The Guardian Project y Freedom Of The Press , que operará en cualquier teléfono inteligente con el sistema operativo Android , incluidos dispositivos baratos y antiguos. Funciona como un sistema de vigilancia, utilizando la cámara del dispositivo , el micrófono e incluso el acelerómetro para monitorear cualquier movimiento, sonido o perturbación del teléfono y enviar una notificación a su propietario.Haven puede capturar fotos y audio de cualquier persona que ingrese a la habitación de un hotel, por ejemplo, mientras el dueño del dispositivo esté fuera, ya sea una ama de llaves inocente o un agente de inteligencia. A continuación, puede enviar instantáneamente imágenes y clips de sonido de los contactos a su teléfono principal, alertándolo sobre la intrusión.“Haven también puede utilizarse como un sistema de seguridad económico para la casa o la oficina para detectar robos o vandalismo, colocando el teléfono para que le envíe fotografías cuando alguien entre dentro del alcance. O puede usarse para monitorear la vida silvestre en áreas rurales, o para obtener evidencia de violaciones de derechos humanos y desapariciones”, escribió Lee, miembro de Freedom Of The Press.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi