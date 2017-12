/ Siguiendo lineamientos del gobernador Rafael Lacava , este lunes los catorce municipios del estado Carabobo fueron atendidos por las cuadrillas de limpieza desplegadas por cada alcaldía, con el objetivo de garantizar el embellecimiento de todos los espacios para el pueblo carabobeño.Foto: Prensa Gobernación de Carabobo En un mensaje publicado en su red social Instagram @Lacava10oficial, el mandatario regional compartió el video del despliegue de las cuadrilllas de limpieza de la Alcaldía de Valencia desde la plaza Bolívar de la ciudad, acompañado del mensaje: "Viste que la cosa si está cambiando a pesar de las dificultades. Yo sabía que no me iba a pelar con Alejandro Marvez, vamos pa´encima en Valencia y en todo Carabobo lo que viene es trabajo, trabajo y más trabajo. Venceremos".En este sentido el presidente del Instituto Municipal de Ambiente de la Alcaldía de Valencia, Yorman Berbecía, informó que desde la una y media de la mañana de hoy se desplegó un equipo de trabajo "integrado por 27 cuadrillas, 250 trabajadores, 27 compactos, un mini shower y un camión volteo".Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Explicó que hasta el momento "se han intervenido 32 avenidas principales, además de todas las comunidades, tanto en el norte como en el sur de la ciudad , el mercado de los guajiros, el cual desde hace mucho tiempo no era intervenido, hoy podemos decir que está totalmente limpio y nos encontramos haciendo recorridos por toda la ciudad, por Lomas de Funval, la Av. Aranzazu, además podemos resaltar que hay un compromiso del pueblo, un compromiso de las instituciones, trabajando como un solo equipo".Berbecía señaló que estas acciones forman parte de un plan de trabajo en conjunto "para darle ese regalo de navidad a nuestros niños este 25 de diciembre, de tener una Valencia bonita, una Valencia limpia, que además es un trabajo de todos los hombres y mujer es que habitamos en el municipio ".El presidente de IMA agregó que este despliegue estuvo acompañado por el Poder Popular organizado en alianza perfecta con sus instituciones, "hoy se dio una simbiosis muy linda porque el pueblo se sumó a las actividades de tener una Valencia limpia, hoy estuvieron acompañándonos nuestros Clap, algunos compañeros de los CLP, de las Ubch, de los consejos comunales, todos sumados por un mismo objetivo".Con información de Prensa Gobernación de CaraboboFoto: Prensa Gobernación de Carabobo Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Foto: Prensa Gobernación de Carabobo Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi