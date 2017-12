El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha indultado al ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000) tres días después de que una facción del fujimorismo evitara que fuera destituido por el Congreso , en una decisión que ha generado manifestaciones de protesta por un lado y celebraciones por otro.“El Presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Fujimori y a otras siete personas que se encuentran en similar condición”, anunció hoy la Presidencia de la República.Fujimori, de 79 años , presentó la solicitud de indulto y derecho de gracia el pasado 11 de diciembre, y una junta médica lo evaluó y determinó que padece de una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, según la información oficial .Agregó, asimismo, que las condiciones carcelarias implicaban un grave riesgo a su vida , salud e integridad.El ex mandatario fue internado el viernes en una clínica de Lima por problemas de presión arterial y hoy, tras el anuncio de su indulto, sus simpatizantes se acercaron a los exteriores del centro médico con carteles para celebrar el indulto .El congresista Kenji Fujimori , el hijo menor del ex gobernante que fue decisivo para que se archivara en el Congreso un pedido de vacancia (destitución) de Kuczynski, informó de que su papá “continuará en la unidad de cuidados intensivos hasta su total recuperación”.Notiespartano/AgenciasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi