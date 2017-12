/ Miles de familias en el estado Lara hicieron el esfuerzo ante los altos costos de preparar las tradicionales hallacas, comprar el Pan de Jamón, la gallina para la ensalada y el pernil para ser horneado horas antes de la llegada del Niño Jesús este 25 de diciembre, para el lamento de muchas de ellas, la "ineficiencia" de una compañía no les permitió compartir la tradicional Cena Navideña.Esta problemática en la distribución de gas licuado hecha por Petróleo s de Venezuela S.A. ( PDVSA ) a través de su filial Gas Comunal , comenzó a agudizarse a finales de noviembre cuando algunas comunidades en el oeste y sur de Barquisimeto , realizaron protestas de calle para recibir sus respectivas bombonas trasladadas por los camiones.Algunos, se vieron obligados a trasladarse a los centros de llenado ubicados en la Zona Industrial de Barquisimeto y en la Av. Libertador, específicamente en la Casa del Proletariado, para poder tener el gas en sus hogares. Todo esto, violando las normas de seguridad impuestas por los Bomberos de Iribarren y el Cuerpo de Protección Civil del estado Lara." Yo prefiero llevar mi bombona con cuidado que quedarme sin gas y sin comer ", dijo Lilian Flores al ser consultada sobre su manera de trasladarse con el cilindro. Esto según manifestaron también los transportistas es muy común a tempranas horas de la mañana, pero un chofer de la Ruta 13 explicó que permiten solamente llevar una bombona dentro de la unidad.Diciembre con muy poco gas A pesar de las decenas de operativos realizados según PDVSA Gas Comunal , durante el mes de diciembre los usuarios expresaron a través de protestas de calle tener más fallas en el suministro y los cuatro puntos cardinales se vieron afectados.Todos los días se registraban trancas en la intercomunal Cují - Tamaca, vía El Ujano, Puente Macuto y oeste de Barquisimeto porque ya miles de familias estaban siendo perjudicadas por la falta de este servicio básico, el cual es uno de los más económicos a nivel mundial por el subsidio realizado a través del Estado y por tener Venezuela una de las mayores reservas de gas en el mundo.Beatriz Suárez , habitante de el centro de Barquisimeto , indicó que se había quedado sin gas y esto jamás le había ocurrido porque en dicho sector el suministro no fallaba: " Me extraña, lo fui a pedir me dijeron 15 días y luego metí el reclamo, hasta ahora nada ", detallando que por tener una bombona de 43 kilogramos debe esperar el camión por seguridad.Llegó el Niño Jesús pero no las bombonas Era 24 de diciembre , a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción ( CLAP ), los tres niveles de Gobierno, se encargaron de repartir aproximadamente 500 mil juguetes en el estado Lara para que los más pequeños de la casa disfrutarán de abrir un regalo en estas navidades azotadas por la crisis económica vivida en Venezuela Igualmente, algunos ( CLAP ) pudieron repartir el pernil para ser horneado como parte de la tradición navideña, paleando los altos costos en el mercado tradicional. Según fuentes cercanas a Noticias Barquisimeto , aún faltan por repartir miles de piezas de cerdo las cuales se encuentran varadas en los puertos porque el bloqueo financiero a Venezuela , no ha permitido procesar el pago.¿Qué cenaremos antes de la llegada del Niño Jesús? Preguntó Rodrigo Gómez en el este de la ciudad a su esposa y ella respondió con mucha tristeza: " Ahí está todo pero anda a ver donde lo cocinas porque gas no hay ", generando molestia en su familia por la falta de distribución.El llamado de los usuarios a esta institución es a atender las fallas en el suministro para que esta lamentable situación no vuelva a repetirse el próximo domingo 31 de diciembre cuando tengan con su familia la cena de Año Nuevo , para recibir el 2018 con alegría.Noticias BarquisimetoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi