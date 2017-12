/ La actriz mexicana de cine y televisión, Kate del Castillo, denunció el caso en el que alguien la intentó extorsionar para no publicar una imágenes en las que aparecía completamente desnuda.Las fotografías que salieron a la luz hace pocos días en las redes sociales fueron hackeadas del teléfono de la artista ; fotos en la cuales aparece desnuda o con lencería.Kate explicó que el implicado se comunicó con ella por medio de un mensaje en Whatsapp el día 27 de noviembre el cual citaba: "Mamacita quiero mucho dinero o las voy a publicar todas" .A lo cual la actriz respondió de lo más elocuentemente: "Mamacita publícalas todas, salgo divina, besos"."Simplemente me robaron, me robaron mi identidad como lo han hecho con muchas personas, nadie estamos exentos en una cosa así, las autoridades están sobre esto y vamos a ver qué pasa", declaró.Kate comentó que siempre son las mujer es el blanco de este tipo de ataques: "Es una violación completamente y como siempre, a las que atacan son a las mujer es, es una violación constante a nuestra vulnerabilidad sexual".También dio a conocer que Del Castillo está en comunicación con el FBI , que está investigando quién fue el responsable de filtrar las imágenes.Según lo reseñado por Mundo Hispánico , algunos comentarios de YouTube elogiaron tanto la figura como el actuar de la actriz: "Cuerpazo a su edad, cosa que niñas de 20 no tienen", "no te preocupes Kate, ya quisieran verse así varias de las que te critican", "bien dicho, saliste divina".Mientras algunos otros creen que todo es planificado: "Ya nadie se cree ese cuento, se lo hackearon, es parte de la promoción", "ay por favor, tanto escándalo por eso, si todas esas famosas las conoce el mundo desnudas, en especial de ella, hay miles de fotos en diminutos trajes de baño por todos lados".Información de: AgenciasCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi