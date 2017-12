/ El famoso infiltrador de la NSA Edward Snowden ha lanzado Haven, una aplicación diseñada para transformar cualquier teléfono Android en una especie de sensor multiuso para detectar intrusiones no autorizadas a espacios físicos, informa Wired.Se trata de una aplicación de código abierto, desarrollada con la colaboración de The Guardian Project y Freedom Of The Press, que operará en cualquier teléfono inteligente con el sistema operativo Android, incluidos dispositivos baratos y antiguos. Funciona como un sistema de vigilancia, utilizando la cámara del dispositivo, el micrófono e incluso el acelerómetro para monitorear cualquier movimiento, sonido o perturbación del teléfono y enviar una notificación a su propietario.“Criada malvada” La idea es que, incluso con la mejor encriptación del mundo, un dispositivo es vulnerable a la manipulación física en persona, también conocida en inglés como ‘evil maid’ (‘criada malvada’) porque, literalmente, una empleada de hotel podría acceder al móvil de un huésped sin que él se entere, explica el medio.Haven puede capturar fotos y audio de cualquier persona que ingrese a la habitación mientras el dueño del dispositivo esté fuera, ya sea una ama de llaves inocente o un agente de inteligencia tratando instalar ‘spyware’ en su computadora. A continuación, puede enviar instantáneamente imágenes y clips de sonido de los visitantes a su teléfono principal, alertándolo sobre la intrusión.En un texto para The Intercept, Micah Lee, miembro de Freedom Of The Press que ayudó a configurar y probar la aplicación, explicó que Haven también podría tener otros usos.“Haven también puede utilizarse como un sistema de seguridad económico para la casa o la oficina para detectar robos o vandalismo, colocando el teléfono para que le envíe fotografías cuando alguien entre dentro del alcance. O puede usarse para monitorear la vida silvestre en áreas rurales, o para obtener evidencia de violaciones de derechos humanos y desapariciones”, escribió Lee.Información de: RTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi