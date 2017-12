/ La familia Kardashian este año decidió sorprender a sus fanáticos de un modo especial por Navidad, para hacerlo realizaron un calendario.Fue Kim Kardashian la encargada de publicar día a día las fotos en su cuenta oficial de Instagram.En las imágenes se ven a los pequeños de la familia, hijos de Kim y Kourtney Kardashian , así mismo la hija de Rob Kardashian. Todos aparecen luciendo jeans y camisetas blancas sobre un fondo del mismo color y un gran árbol de Navidad.También aparecen Mary Jo, Kris Jenner, Kim, Khloé Kardashian, Kourt, Kendall Jenner y hasta Kanye West con los pequeños de la familia.No obstante, lo que llamó la atención de sus miles de fanáticos es que en las imágenes no aparece Kylie Jenner, a la que muchos dudan que haya aceptado participar por su avanzado estado de gestación y estaría esperando otra fecha para anunciar la gran noticia.DAY 21- West FamilyUna publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Dic 21, 2017 at 7:05 PSTDay 13 - 25 DAYS OF CHRISTMAS BY @elirusselllinnetzUna publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Dic 13, 2017 at 8:55 PSTDAY 17Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Dic 17, 2017 at 10:17 PSTDAY 24- CHRISTMAS EVEUna publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Dic 24, 2017 at 8:34 PSTDAY 23- 25 DAYS OF CHRISTMAS BY @elirusselllinnetzUna publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Dic 23, 2017 at 10:29 PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi