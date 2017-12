/ Que si sí, que si noEs importante recalcar, acota Aura Cecilia Rengifo, que la ley de reforma fiscal todavía no ha sido aprobada; no ha llegado al escritorio del presidente Trump aún.. Por lo tanto siguen las negociaciones, más que todo entre las distintas facciones del congreso.-Los demócratas no apoyan la ley, así de sencillo. Esto se une al hecho que los republicanos conservadores no apoyan además un aumento del déficit y tal como está previsto el proyecto de Ley.Aura Cecilia Rengifo acude a las cifras oficiales y explica que la oficina de análisis presupuestario del congreso estadounidense calcula que para 2027 el déficit del país será de $ 1.4 trillones. “Otros analistas, incluyendo la Escuela de Economía de Wharton, hacen un cálculo de $3 trillones”, dice.Para cimentar sus palabras, la directora de Ocean International Realty, se apoya en The Washington Post y en el New York Times, medios que han publicado análisis acerca del impacto positivo para corporaciones e individuos de altos ingresos, “pero con un impacto negativo a las clases medias”.-El analista económico del NYT, Paul Krugman, ha dicho que es una falacia el reporte del departamento del Tesoro, donde el Secretario Mouchin ha afirmado que la reducción de impuestos se pagara por sí misma, ya que no existen o no hay bases para probarlo.“Ahora, es muy pronto para analizar apropiadamente el impacto en el mercado inmobiliario y específicamente el que me ocupa, es decir el mercado costero del sur de la Florida . Dado lo tan local que es esta industria, puedo decir que este año fue un poco lento pero con resultados sólidos”.Mi mercado, afirma Aura Rengifo, “es mayormente de compradores extranjeros para vacaciones o para vivir y americanos y canadienses del norte quienes buscan "tener un sitio" en la playa”.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi