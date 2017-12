GLOBALES: ¿Quiere hacer negocios? No olvide las redes sociales

Las redes sociales se han convertido ya en una herramienta clave para la realización de negocios, en particular para concretar ventas, determinó el reporte "SalesTech", realizado por la firma de consultoría CITE para SugarCRM.De acuerdo con el estudio, LinkedIn es la red preferida (64%) entre los círculos empresariales para informarse acerca de sus clientes potenciales y actuales, seguida del sitio web de la empresa (63%) y Google (61%).Sin embargo, entre la generación Millenial, que integra gran parte de la fuerza de ventas de muchas empresas e industrias, Facebook es la red preferida (59%) para obtener información acerca de los clientes y prospectos, seguida de Twitter, con (45%).Al comisionar el estudio de CITE, SugarCRM buscaba determinar las nuevas herramientas que son útiles a las empresas para crecer y promover su desarrollo, con el fin de perfeccionar su plataforma de CRM, Sugar. Con "Hint", su nueva herramienta de inteligencia de relacionamiento, Sugar pone el alcance de todo usuario, la riqueza de las redes sociales integrada ya en la plataforma CRM, con lo que facilita la inteligencia del cliente sin necesidad de abrir diversas aplicaciones, con un significativo ahorro de tiempo y esfuerzos.Larry Augustin, director ejecutivo (CEO) de SugarCRM destacó la importancia que han adquirido las redes sociales no sólo en cuestiones personales. En su opinión, los consumidores se involucran en estos canales todos los días, "por lo que es totalmente adecuado que las empresas mantengan el ritmo y sigan siendo relevantes a través de sus propias prácticas de negocios"."Por supuesto, hay una delgada línea entre investigación e intrusión, por lo que la información obtenida a través de redes sociales debe usarse en las conversaciones de manera estratégica".Asimismo, hizo hincapié en que, en el mundo competitivo de hoy, para tener éxito en los negocios, desde los vendedores hasta los altos ejecutivos deben contar con la información más precisa y oportuna para ganar a la competencia.Agrega que se necesita acceso a la mejor tecnología y sistemas posibles que les ayuden a agregar la información que necesitan de diferentes fuentes para asegurarse de crear la mejor impresión desde el principio de una relación (con un cliente).-El tiempo que utilizan en hacer investigación manual puede usarse de manera más eficiente; la tecnología Inteligencia de Relacionamiento puede hacer esto de manera automática y presentar toda la información en un solo lugar. Es algo en lo que hemos estamos invirtiendo con nuestra herramienta Hint".El SalesTech Report encontró que 72% de los ejecutivos de ventas pasan al menos 30 minutos haciendo investigación de negocios en redes sociales , y 49% dedican hasta 45 minutos, tratando de obtener más información y conocer mejor a sus clientes. Algunos de los temas que interesan a los ejecutivos, son los gustos y contexto en que se mueven los clientes para construir relaciones empáticas. Sin embargo, también les sirven para conocer la reputación de los clientes potenciales y saber cuando están cerca de realizar alguna compra.El reporte también reveló que, si bien la tecnología digital y las redes sociales han ayudado a las empresas a profundizar el conocimiento de sus clientes, también han generado una nueva presión por parte de los clientes, que esperan respuestas expeditas, personalizadas y precisas no sólo en las redes sociales , sino en general de las marcas con quienes hacen tratos.