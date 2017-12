/ El gobierno del presidente Donald Trump ha propuesto una reforma fiscal que pide limitar la deducción de los gastos por intereses para las hipotecas residenciales en $ 500,000 en lugar del actual $ 1 millón. La reforma fiscal permitiría deducciones solo para residencias primarias.El Miami Herald consultó a algunos expertos con respecto a ¿cómo podría eso afectar el mercado inmobiliario del sur de la Florida Aquí está lo que respondieron:Christopher Zoller , agente de bienes raíces con EWM y presidente de 2017 de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami “La deducción de intereses hipotecarios es muy valiosa para los prestatarios. La deducibilidad de los impuestos a la propiedad, especialmente en Miami y el sur de la Florida , sigue siendo un gran incentivo y beneficio para la propiedad de la vivienda. Los compradores de viviendas en todos los rangos de precios estarán menos interesados e incentivados a comprar si se promulga esta propuesta . Perder o limitar esas deducciones no beneficiará a los propietarios y compradores en el sur de la Florida ”.Steven Fischler, presidente de la firma de asesoría de bienes raíces de SRF Ventures“No veo los límites propuestos a la deducción de la hipoteca teniendo un efecto en el mercado de Miami en absoluto. Esa no es la razón por la que la gente compra en Miami . Mucho más importante es la eliminación de la deducción del impuesto a la renta estatal y local para los estados del noreste”.Camille Douglas, directora general sénior de desarrolladores de LeFrak“Tomado en su conjunto, el plan impositivo propuesto reducirá o eliminará muchos de los incentivos de la propiedad de la vivienda en los que este país ha confiado durante décadas y que no serán positivos para muchas, muchas personas. Sin embargo, yo diría que a Florida le puede ir mejor que a otros estados como Nueva York y California con altos impuestos estatales y locales; y a Miami le irá relativamente mejor en Florida debido al mayor porcentaje de compradores extranjeros. Miami ya es un lugar muy deseable para vivir, y este plan impositivo crea incentivos adicionales para vivir allí al menos 6 meses al año, ya sea como propietario o como inquilino”.John Warsing, director de ventas de los desarrolladores del Grupo Verzasca“ No veo que el tope propuesto para las deducciones de intereses hipotecarios afecte al negocio de desarrollo . La mayoría de los compradores con los que tratamos son compradores de efectivo y los contratos son en efectivo sin contingencias financieras. Si esto tiene algún efecto en nuestro mercado, será con el mercado de reventa y los compradores por primera vez”.George Jalil, propietario-corredor de First Residential Realty y 2018 Chairman, Miami Association of Realtors“ La propuesta de reforma fiscal sería terrible para los propietarios de viviendas del sur de la Florida . Para empezar, las casas verán una devaluación del 13 % y tal vez más. Este derecho después del huracán Irma en mi opinión tendría un efecto negativo acumulativo en los valores y traería un efecto escalofriante en las futuras compras de casas y condominios. Compradores de vivienda por primera vez, los compradores de la FHA, los compradores de VA y los compradores que buscan reducir el tamaño o comprar casas más grandes se verán afectados de una manera muy negativa”.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi