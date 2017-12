/ Turistas que estaban a cargo de una agencia fueron asaltados en una playa cercana a Bahía Concha. Los despojaron de dinero en efectivo y de otras pertenencias.El hecho, similar al ocurrido durante la temporada de Semana Santa en una zona aledaña a la reciente, dejó una vez más al descubierto la inseguridad que reina por esos lares.Los seis visitantes quedaron literalmente con "una mano adelante y la otra detrás", pues no le dejaron nada.Darío Mosquera, vocero de los guías turísticos, manifestó que "incluso quedaron sin documentos", pero además que "una agencia no atendió el requerimiento que los turistas les hicieron y los dejaron desamparados".En abril pasado en el momento en que 17 turistas disfrutaban en la playa de Bahía Concha, se presentó el robo masivo. Los bañistas - todos bogotanos - fueron robados mientras buceaban.En esa ocasión la policía advirtió a los turistas abstenerse de ir a playas apartadas que no estén dentro del esquema de custodia de los uniformados.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi