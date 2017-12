/ El escalador español Mikel Landa, fichaje estrella del equipo Movistar, sentenció que su tiempo como gregario quedó atrás."Me han parado tanto en Astana como en Sky, cuando llevaba piernas para ganar. Si me dicen que me detenga otra vez, no lo haré. Me toca perseguir mis metas", dijo el alavés.En su nueva etapa con el maillot del Movistar que arrancará en Andalucía, el 14 de febrero, apuntó que sus objetivos prioritarios son Tour y Vuelta."Llevo años de experiencia acumulada y creo que me he ganado el derecho de acudir con libertad de movimientos a las grandes rondas".Sobre la acogida en el equipo por parte de Alejandro Valverde y Nairo Quintana, señaló que "quizá más distendido con Alejandro, por tratarse de una persona muy alegre. Entiendo que Nairo remarque su condición de líder: desea sus oportunidades, como yo las mías. Me las he merecido y nos complementaremos", añadió el ciclista.Aunque mantienen sus perspectivas como líder del pelotón español, subrayó que pretende que los aficionados disfruten de su estilo atacante. "Divertirme yo y que se diviertan ellos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi