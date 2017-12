Algunas opciones para que tu perro no se quede afuera de la era tecnologica. Foto: Archivo DogHero iOS y AndroidInstalaciones: De 100.000 a 500.000GratisDog Hero. Foto: Archivo A la hora de viajar nunca se sabe dónde dejar el perro y las guarderías no tienen siempre la personalización que se desea para el integrante animal de la familia. Esta app se encarga de conectar a dueños de mascotas con anfitriones, por una tarifa diaria. La búsqueda se puede realizar por zona y es posible ver cuántos likes tiene el cuidador/héroe. Nuevita, pero efectiva, actualmente funciona en Buenos Aires y Rosario, y cuenta hasta el momento con más de 450 casas de cuidadores.Perfect Dog Free iPhone y AndroidInstalaciones: De 50.000 a 100.000GratisPerfect dog free. Foto: Archivo ¿Cómo elegir el perro perfecto, que se adapte y sea feliz con tu estilo de vida y tipo de familia? Con esta app se puede buscar entre unas 350 razas registradas y reconocidas por la Organización Canina Mundial para hacer el mejor match entre humanos y perros. Hay más de 200 fotos, datos enciclopédicos y un orden alfabético de catálogo para que no se pierda ni una pista. Se puede hacer la búsqueda por características, preferencias o variables como "amigables con niños".Puppy Clicker Training AndroidInstalaciones: De 10.000 a 50.000GratisPuppy Clicker Trainning. Foto: Archivo La entrada de un perro a la casa, cachorro o adulto, es un torbellino de amor, pero también de líos y cosas rotas. Por suerte, el carácter canino se puede adiestrar. Esta app ofrece un tutorial detallado de acondicionamientos operantes para enseñarle al familiar cuadrúpedo qué hacer o no hacer mediante refuerzos positivos o negativos. Hay entrenamiento para todas las edades y hasta sonidos de silbatos para llegar a un final feliz.Dog Walk iPhone y AndroidInstalaciones: De 10.000 a 50.000GratisDog Walk. Foto: Archivo Es una red social con las mejores caminatas con perros, donde los usuarios describen y comparten las rutas que más les gustan para realizar paseos caninos. Además, se puede hacer un seguimiento del progreso a medida que se avanza. Cuenta con mapas en los que se muestran los parques con sus valoraciones y detalles, como si cuentan con bebederos, o si hay tachos de basura para tirar la bolsita con las necesidades perrunas. Para transformar en una experiencia la caminata diaria.Whistle iPhone y AndroidInstalaciones: de 50.000 a 100.000GratisWhistle. Foto: Archivo Es como un silbato para perros con amenities. Viene con un collarcito adjunto de más o menos $2.500. Desde la app, gratuita, se puede realizar un seguimiento de la ubicación de la mascota para, por ejemplo, notificar si se aleja y llamarla. Además, controla la frecuencia cardíaca y con esa información se puede, entre otras cosas, crear objetivos de actividad personalizados basados en la raza, el peso y los años. O como estar tranquilos con nuestro perros las 24 horas de cada día.El traductor de ladridos El traductor de ladridos. Foto: Archivo Para esos momentos en que los humanos enloquecen porque no entienden qué quiere el perro con sus diversos "guaus" existe No More Woof, el primer dispositivo que traduce los ladridos. Suena a chiste, pero es en serio. No sirve para hablar de existencialismo, pero sí para "estoy cansado" o "tengo hambre". El aparato, desarrollado por la Nordic Society for Invention and Discover (NSID), analiza los patrones neuronales de las mascotas mediante un auricular que se coloca en la cabeza y luego reproduce por medio un altavoz. ¿Precio? US$ 1.200.Nomorewoof.comEn esta nota: Mascotas LA NACION Revista Brando Revista Brando

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine The Greenville Journal //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi