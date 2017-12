/ Un All American Ice Cream y yogurt Shop es un negocio que hace un llamado a una amplia base de consumidores, requiere una cantidad mínima de inventario y es un negocio de efectivo que es relativamente fácil de operar. Todas las tiendas de Estados Unidos no requieren largas horas, un gran personal o la necesidad de una instalación importante. Para el nuevo propietario de la empresa, una tienda de All American es una alternativa de bajo estrés en el restaurante típico y, es ideal como un negocio familiar o para el ejecutivo empresario que desee gestionar varias tiendas.La atención al detalle y la calidad All American; todo se reduce en una amplia selección de helados americanos de helados de alta grasa de mantequilla de primera calidad y yogures helados sin grasa; son deliciosas golosinas disfrutado por personas de todas las edades. Además de helado y yogurt congelado, sus tiendas también disponen de productos lácteos bajos en calorías, sirven helados de postre, batidos de zumos, refrescos y bebidas embotelladas.All American Shops están situados en lugares de alto tráfico en centros comerciales regionales, barrio anclado centros “tira” y puntos de venta de la especialidad. Las tiendas con las que cuenta tienen un esquema de diseño luminoso y contemporáneo que atrae y mantiene una amplia y variada base de clientes, especialmente a las familias.Una historia de éxito Con más de 20 años de experiencia a nivel de franquiciadores y restaurantes, ofrecen una grande gama completa de servicios de franquicia, incluyendo:Entrenamiento intensivo Apoyo continuo Asistencia en los servicios de selección de sitios y de la construcción.Perfil de franquiciaInversión total: $ 176.000 – $ 299.000Inversión Efectivo: $ 60,000Tipo de actividad: FranquiciasFinanciación: Sí, 3ª Parte ViaLa formación y mantenimiento: SíFranquicias en Miami All American ¿Fría, deliciosa y una buena inversión?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi