Por Steven Erlanger, The New York TimesBRUSELASEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump , invoca una y otra vez la frase "noticia falsa" como un garrote retórico para minar a sus oponentes, animar a sus bases políticas y tratar de desacreditar a los medios periodísticos que analizan de forma crítica su presidencia. Sin embargo, no es el único líder enamorado de esa frase: muchos de los autócratas y dictadores del mundo también están fascinados con ella.Foto: Alfredo Sábat Cuando Amnistía Internacional publicó un informe sobre las muertes en prisión en Siria, el presidente Bashar al-Asaad replicó: "Estamos viviendo en una época de noticias falsas". En tanto, el presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , culpó a los medios globales por sus "muchas versiones falsas, muchas mentiras". Incluso en Birmania, donde los observadores internacionales acusan al ejército de estar perpetrando un genocidio en contra de los musulmanes rohingyas, un representante de las fuerzas de seguridad le dijo a The New York Times: "No hay tal cosa como los rohingyas. Son noticias falsas". En Rusia , una vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, le pidió a un reportero de CNN "detener la propagación de mentiras y noticias falsas". Su ministerio ahora usa un sello digital rojo con la palabra "falso" en su sitio web para etiquetar las notas periodísticas que no le gustan.En todo el mundo, los dirigentes autoritarios y populistas, así como otros líderes políticos, han adoptado el latiguillo "noticias falsas" como una herramienta para atacar a sus críticos y, en algunos casos, minar las instituciones democráticas. Sin duda, aprovechan la legitimidad que le ha conferido a la frase el hecho de que un presidente estadounidense la utilice. En países donde la libertad de prensa está bajo amenaza - Rusia China , Turquía, Libia, Polonia, Hungría, Tailandia, Somalia, entre otros-, los dirigentes políticos invocan a las supuestas "noticias falsas" como una justificación para repeler el escrutinio de los medios.Hace unas semanas, el periódico oficial del Partido Comunista Chino, el Diario del Pueblo, usó las palabras de Trump para socavar la cobertura crítica de los medios a un Pekín cada vez más autoritario: "Si el presidente de Estados Unidos declara que los principales medios de su país son una mancha en la nación, entonces las noticias negativas sobre China y otros países deben considerarse con suspicacia, pues es probable que los sesgos y las agendas políticas estén distorsionando el panorama real".En su primer año de presidencia, Trump ha sacudido el statu quo global con su "Estados Unidos primero" y su desdén por el comercio mundial y los tratados internacionales. Sin embargo, el mantra de las "noticias falsas" del presidente genera otro tipo de inquietudes entre muchos analistas: temen que erosione la confianza pública en las instituciones democráticas en un momento en que el populismo y el autoritarismo regresan en muchas regiones. Trump no sólo habla sobre noticias falsas, sino que además ataca a los medios, y eso constituye un ataque a la libertad de prensa", dice Marietje Schaake, integrante holandesa del Parlamento Europeo especialista en derechos humanos y el panorama digital. "Como líder de un país que tradicionalmente defiende los derechos humanos, eso es muy grave, y por supuesto que tiene un impacto importante en todo el mundo".Colapso total Richard Javad Heydarian, politólogo de la Universidad De La Salle en Manila y autor de un libro sobre el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dice que el poder blando de Estados Unidos, enraizado desde hace mucho en la defensa de la democracia, está "en un estado de colapso total", lo que les da a tiranos como Duterte un margen amplio para ignorar las normas democráticas. "Con Trump en el poder, nadie habla sobre los derechos humanos, sino sólo sobre las noticias falsas, y eso es maravilloso para Duterte", dice.La cuestión, por supuesto, es que las noticias falsas son un problema real, en especial en las redes sociales . Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han concluido que Rusia utilizó noticias falsas para interferir en las elecciones presidenciales de 2016 a favor de Trump . La presencia de noticias falsas en el flujo globalizado de contenidos en los medios ayuda a desdibujar la línea que las separa de las noticias basadas en hechos cubiertos con rigor.La medida en que el latiguillo "noticia falsa" ha dañado el periodismo es por ahora difícil de determinar, dada la existencia previa de dificultades para hacer crónicas sin restricciones en países donde los medios están bajo el control del Estado y donde se ha asesinado o encarcelado a los periodistas. Sin embargo, no hay duda de que las redes sociales , con su gran alcance y su vulnerabilidad a los trolls y la manipulación, han ayudado a amplificar las críticas provenientes de los dirigentes políticos y han minado la confianza en el periodismo tradicional. Trump ha logrado construir una realidad alternativa, separada de los esfuerzos de los medios tradicionales a favor de la política democrática y racional", dice John Lloyd, investigador del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo en la Universidad de Oxford.El discurso sobre las noticias falsas también complica el trabajo de los defensores de la democracia en países donde esta última está comprometida. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, señala: "La ironía es que el mayor daño de Trump a los derechos humanos quizá no sea su fascinación con los tiranos abusivos, sino el modo en que socava el discurso basado en hechos, esencial para frenarlos".Algunos analistas dicen que el éxito de Trump al crear una realidad alternativa y denigrar a los medios críticos copia y aumenta las tácticas del presidente de Rusia , Vladimir Putin, y señalan que los propagandistas de este último "elaboran un torrente de hechos falsos" sobre temas políticos delicados, tales como el conflicto en Ucrania, para sembrar la incertidumbre y el cinismo público. Rusia China también inventan noticias falsas "positivas" en las redes sociales para inspirar el patriotismo en sus naciones.Muchas organizaciones de medios ahora están incorporando servicios específicos de verificación de hechos para los lectores. En Francia, se lanzó Décodex, de Le Monde, como parte de la sección de verificación de datos de su sitio Web. En el Reino Unido, la BBC está iniciando un proyecto para ayudar a los alumnos de secundaria a identificar las noticias reales y filtrar las falsas. En el mundo actual, algo cada vez menos sencillo.LA NACION Ideas

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Steamboat Pilot Steamboat Springs //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi