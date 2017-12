La China Suárez y la pronta llegada de su segundo hijo. Foto: Instagram La China Suárez está cursando su séptimo mes de embarazo y se muestra radiante en las redes sociales . En esta oportunidad, la actriz compartió una serie de fotos en Chile, donde viajó para celebrar la Navidad junto a la familia de su pareja y el padre de su bebé, Benjamín Vicuña.Chi Chi Chi … ?? @vars_okA post shared by China Suarez (@sangrejaponesa) on Dec 23, 2017 at 12:43pm PSTLa actriz subió a su cuenta de Instagram algunas imágenes donde se puede ver su gran panza y también su momento de relax. Además aprovechó para agradecer a su compañero por ayudarla a conseguir una proeza: acostarse boca abajo. "Amor es que te hagan un pozo en la arena para que después de tantos meses vuelvas a acostarte por un ratito boca abajo", escribió como epígrafe de una foto, en la que se la ve recostada en la arena.Amor es que te hagan un pozo en la arena para que después de tantos meses vuelvas a acostarte por un ratito boca abajo ???? @benjavicunamoriA post shared by China Suarez (@sangrejaponesa) on Dec 24, 2017 at 11:51am PSTNo solo celebró que Benjamín la ayudara a volver a esa posición sino que conoció un amigo perruno en la playa, quien la acompañó mientras tomaba un poco de sol.Papá Noel viene surfeandoA post shared by Benjamín Vicuña (@benjavicunamori) on Dec 24, 2017 at 1:16pm PSTEn paralelo, Vicuña jugaba con sus hijos -producto de su relación con Pampita Ardohain-: Bautista, Beltrán y Benicio en el mar.Haciendo amigos de los buenos ??A post shared by China Suarez (@sangrejaponesa) on Dec 24, 2017 at 12:28pm PSTA dos meses de volver a convertirse en mamá y darle un hermanito a Rufina -la hija que tuvo con Nicolás Cabré-, la China se muestra tranquila y muy feliz en el país vecino.En esta nota: Personajes María Eugenia Suárez Baby Boom Verano 2018 LA NACION Canal Espectáculos Hot en redes sociales

