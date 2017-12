Foto: Reuters Una noticia sorprendió al mundo días atrás: la llegada de los mellizos Nicholas y Lucy , los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova . El cantante y la ex tenista lograron algo casi imposible en tiempos de redes sociales : mantener oculto un embarazo hasta que llegaron los bebés.No conforme con eso, el hijo de Julio quiere seguir manteniendo su vida privada en la más pura intimidad. Basta recorrer las cuentas de Instagram de la rusa y del español para corroborar que ambos eligen no mostrar ni una sola foto con el otro y mucho menos de los recién nacidos.Según informó TMZ, el creador de "Una experiencia religiosa" está buscando la manera de que nadie saque fotos sin preguntar. ¿Cómo? Levantó un muro de 4,8 metros de altura en su casa para ahuyentar curiosos y encontró así una suerte de repelente de fotógrafos. "Ni curiosos ni vecinos charlatanes", dijo antes de convocar a los albañiles que trabajaron en el "fuerte".La pareja, que sale hace 16 años, quiere seguir viviendo en el hermetismo absoluto y con la llegada de los mellizos aún más. No quieren que los recién nacidos sean fotografiados. Además, sumaron a la casa barreras para la pileta y, según dice el medio antes citado, habrían gastado más de 600 mil dólares en la obra.En esta nota: Personajes Enrique Iglesias Anna Kournikova LA NACION Canal Espectáculos Baby Boom

