Para diversas empresas es más simple seleccionar el inmueble sin generar ningún gasto, se le hace llegar la oferta al Banco. El precio lo fija el Banco. El mismo se expide en unos 30 días, máximo. El Banco acepta la oferta y el cliente tiene la posibilidad de seguir adelante con el negocio o no, a su voluntad.Si se sigue adelante con su oferta, el cliente debe depositar como garantía una seña que es del 10% del valor del inmueble. Está toda la documentación lista, en unos 30 días, se abona el restante 90%. Los negocios son CONTADO. Los gastos asociados, de titulación, notariales y comisiones son del 9%.Es preciso viajar a Miami para concretar la operación. En estos casos de negocios la Embajada emite la visa sin problemas. Existe una ventaja adicional que es a partir de que uno se transforma en propietario, hay ingreso ilimitado a EEUU.¿Propiedad o inversión de renta?Admite las dos posibilidades. El inversor puede utilizar el inmueble para residencia permanente o transitoria o también como negocio de renta.El trabajador medio estadounidense hoy, producto de la situación económica está alquilando. Por eso, para estas viviendas, disponemos en casi todos los casos ofertas para alquilar en un rango de US$ 1.200 a US$ 1.500 mensuales. La renta bruta anual de las mismas US$ 14 a 18 mil. Los gastos de mantenimiento e impuestos varían, según si es una vivienda individual o un condominio con servicios (piscina, club house, gym, etc) entre US$ 2.000 a 4.500 anuales.A modo de ejemplo, tomando en cuenta una inversión de US$ 65.000 es posible una renta neta superior al 12% anual en U$S sin contar la revalorización del Inmueble. Hoy los valores están en sus mínimos. Todo lo que venga será en ascenso. Estados Unidos se está recuperando. Si bien la desocupación se mantiene alta en el entorno del 9% este año 2011 se prevee un crecimiento de la economía del 3%. Y el Estado de Florida está previsto que por ser el de más baja presión fiscal de la Unión, sea el primero en recuperarse. Hay viviendas vendidas por nosotros que han subido 40% su valor en un lapso de 6 meses.Pensada como una inversión, hay negocios excelentes. Si tomamos tasas de interés actuales cercanas a cero, ni hablar. Según informe de la Reserva Federal del dìa 9 de agosto,las tasas cercanas a cero se mantendràn hasta mediados del año 2013) como forma de facilitar la recuperación de la economía estadounidense.Además se invierte en un lugar de máxima seguridad, emporio del comercio, servicios y turismo mundial. Y de donde usted puede fácilmente recuperar su dinero. Siempre hay gente dispuesta a invertir en Miami Pensada como vivienda personal es casi ocioso detallar las oportunidades laborales, de estudio, turísticas, de negocios que surgen en la Florida