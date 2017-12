/ Acostumbrados a que el olor de las hayacas le diera la bienvenida a sus familiares para compartir en su humilde hogar, a Andry Pacheco y Eilyn Álvarez, les tocó este año asimilar la idea de que por primera vez en sus 26 y 24 años de vida no podrían darle a sus familiares, el abrazo en la Nochebuena o durante las doce campanadas que anuncian la llegada de un año nuevo.A pesar de la melancolía y a sabiendas de que Navidad no sería lo mismo que antes, esta pareja venezolana, oriunda del municipio Ciudad Ojeda en el Estado Zulia, no se arrepiente de haber dejado su país en busca de un mejor futuro.Ellos son una de las aproximadamente 60 familias que viven en la Terminal de Transporte de Barranquilla. Llegaron hace ocho meses pidiendo 'cola' desde su ciudad. Una abrupta decisión que surgió en medio del llanto desesperado de sus cuatro hijos de 5, 4, 2 años y 6 meses, que pedían comida luego de día y medio sin alimentarse. ''"En Venezuela yo llegaba a restaurantes a pedir comida porque con lo que ganaba trabajando no me alcanzaba. Hubo un día en que no habíamos comido nada, mis hijos lloraban y me decían: 'papi tengo hambre'. Recuerdo que le dije a mi esposa: ¡Vámonos! y con el único dinero que disponía en ese momento compré una masa e hicimos 10 arepas sin relleno, y con eso nos vinimos por todo el camino", contó Andry Pacheco, quien en Venezuela trabajaba como ayudante de electricidad y de albañilería.Ese día salieron a las 5:00 de la mañana de su casa ubicada en el sector 'El Danto' en Ciudad Ojeda, con destino al Terminal de Transporte Terrestre de Maracaibo. Sin embargo, un recorrido que no debía tomar más de hora y media, demoró diez debido a que ningún chofer accedía a llevarlos gratis."Gracias a Dios y a las personas buenas en nuestro camino pudimos llegar hasta Maicao. Ahí un chofer de bus nos ayudó para poder llegar a Barranquilla y nos regaló comida para los niños. Inicialmente no tenía claro a donde llegar pero en Maicao me dijeron que en Barranquilla conseguía más trabajo y por eso decidimos venirnos para acá", narró el joven mientras él y su familia, recibían un pan y un jugo de un grupo de personas que llegó al terminal con alimentos, ropa y juguetes para donarles a los venezolanos.Aunque reconoce que las condiciones en las que viven actualmente no son las mejores, vendiendo agua o caramelos logra al menos rebuscarse para comprar comida. "En un día acá puedo ganarme 15 mil pesos. En Venezuela mis hijos se acostaban sin comer; estaban flaquitos, llegaron aquí desnutridos y mira como están ahora: ¡gracias a Dios están gorditos! A pesar de la circunstancia en la que vivimos aquí, no nos podemos quejar de Colombia porque nos han brindado mucha ayuda y apoyo", dijo.En su refugio temporal: un andén del parqueadero de la terminal que comparten con aproximadamente 300 personas, esta pareja de venezolanos agradeció a Dios y deseó una próxima Nochebuena sin la crisis que atraviesa su país para así poder regresar.Ellos no son los únicos que pasan Navidad por primera vez sin sus seres queridos. Parecidos son los sentimientos de Freddy Sulbarán y Daniela Ocumare, otra pareja que habita en el Terminal de Transporte de Barranquilla.Tienen dos hijos, uno de dos años y otro que está a punto de nacer. Vienen procedentes del barrio Nuevo Circo, ubicado en el centro de Caracas."Yo me vine con mi hermano hasta Maicao a traer una mercancía para venderla acá pero en el camino la Guardia Nacional no las quitó. Mi hermano tenía un teléfono y lo vendió y con lo poco que nos quedaba de mercancía decidimos venirnos a Barranquilla", contó Freddy.Ambos llegaron al terminal donde un amigo los iba a recibir; sin embargo, este nunca contestó el teléfono. "Ese día dormimos en el terminal y hasta el sol de hoy, aún estamos aquí", dijo Sulbarán quien lleva cuatro meses allí y también subsiste con la venta de caramelos y agua."La falta de alimento y la falta de trabajo nos hicieron salir de nuestra casa. Acá tú agarras un paquete de caramelos y los vendes y tienes la esperanza de que puedes comer pero en Venezuela no se puede hacer eso", manifestó el joven.Aunque a sus hijos no les faltó alimento y juguetes en esta Navidad gracias a la donación de iglesias y personas particulares, admiten que la la tristeza los embarga por estar lejos de sus familias. "Es doloroso porque además estamos en un lugar sin techo y durmiendo en cartones pero confiamos en Dios en que las cosas mejorarán".Actualmente son 300 personas las que se encuentran habitando en este lugar. Según un censo realizado por la misma comunidad venezolana que reside en el terminal, aproximadamente hay 75 menores de edad y cinco mujer es embarazadas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi