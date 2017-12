Pampita, divertida en Punta. Foto: Archivo Después de tiempos de pura felicidad, algo sucedió: Pampita Ardohain y Pico Mónaco entraron en crisis. Si bien en un principio la modelo eligió no hacer declaraciones al respecto, fue el antes tenista ahora conductor quien confirmó el rumor. Más tarde, la jurado de ShowMatch sumó un poco más de información sobre el estado de la pareja.Ahora, ya aclarados los tantos, cada uno decidió pasar la Nochebuena por separado. Mientras que Pampita viajó, como todos los años, a Punta del Este junto a sus amigas, Pico no la acompañó sino que celebró junto a su familia.Gracias amiga @barbiesimonsok por los bikinis! Te quedaron espectaculares @bsbranding @blackpaladar ????????????A post shared by Pampita (@pampitaoficial) on Dec 24, 2017 at 7:31am PST#verano #playa #amigas #dance ??????A post shared by Pampita (@pampitaoficial) on Dec 23, 2017 at 9:21am PSTQue el amor y La Paz reine en sus hogares! Feliz navidad para todos! ??????????????????????A post shared by Pampita (@pampitaoficial) on Dec 25, 2017 at 7:34am PSTAdemás, los días previos a las Fiestas, el conductor se quedó en Buenos Aires y se la pasó cocinando, o al menos así se mostró en las redes sociales ????????? SabadoA post shared by Juan Monaco (@picomonaco) on Dec 16, 2017 at 6:14pm PSTTambién aprovechó el buen clima para tomar un poco de sol e hizo delirar a sus seguidoras con una foto sin remera.????A post shared by Juan Monaco (@picomonaco) on Dec 23, 2017 at 6:25am PST"Mi estado civil es indeterminado", había contado Pampita días atrás. Recordemos que el año pasado, los novios tuvieron un verano compartido en Punta del Este, donde terminaron de consolidar la relación hasta límites inexplorados para el tandilense.Pampita está instalada en la costa, desde donde comparte unos videos divertidos en los que se la puede ver feliz y danzando. Habrá que ver si Pico va hacia donde está su ex pareja y busca reconquistarla. Juntos tienen alquilada una casa en Uruguay y también tienen un pasaje a México.En esta nota: Juan Mónaco Pampita Ardohain Personajes Hot en redes sociales LA NACION Canal Espectáculos Separados

