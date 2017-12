/ El teleférico está compuesto por un sistema de góndolas que permitirá una vista aérea de varias atracciones icónicas pertenecientes a los parques temáticos de Walt Disney World Resort.Disney mostró en los últimos días detalles sobre su nuevo sistema de transporte aéreo que conectará algunos parques temáticos, hoteles y centros turísticos en el Walt Disney World Resort. El proyecto fue anunciado en abril y ahora se dieron a conocer datos del recorrido, las estaciones y el diseño de las góndolas.Epcot, Hollywood Studios y el Caribbean Beach Resort son algunos de los sectores de Walt Disney World, en Orlando al norte de Miami en el estado de Florida Los detalles, presentados a través del blog oficial de parques de Disney, confirman que las cabinas de las góndolas tendrán “icónicos personajes de Disney incorporados en su diseño exterior para dar la apariencia de que un amigo de Disney viaja junto con los pasajeros”.El proyecto fue presentado en abril durante la Exposición D23 de Disney en Anaheim en California.Las estaciones del sistema Skyliner estarán ubicadas en International Gateway at Epcot, Caribbean Beach Resort, Hollywood Studios, Pop Century Resort y Art of Animation Resort, "y cada una contará con un diseño distintivo que refleja su ubicación".Vistas panorámicas desde el teleférico En International Gateway at Epcot, por ejemplo, la estación estará inspirada en los Pabellones Europeos cercanos, incorporando estructuras ornamentales de acero y murales pintados a mano que recuerdan el estilo Art Nouveau de principios del siglo XVIII. Los huéspedes que lleguen a Epcot a través del Skyliner disfrutarán de una vista panorámica de World Showcase.En el Disney’s Caribbean Beach Resort, que servirá como punto de transferencia, la estación reflejará la sensación de un mercado al aire libre de del Caribe, con un estilo de diseño acorde con el del parque.Al acercarse a la estación de Disney’s Hollywood Studios se podrá obtener una perspectiva aérea "totalmente nueva de atracciones icónicas como The Twilight Zone Tower of Terror".Una estación servirá tanto al Pop Century Resort de Disney como al Art of Animation Resort de Disney, y reflejará el estilo caprichoso de ambos resorts.Aún no se ha proporcionado una fecha de apertura para el nuevo sistema Skyliner.El proyecto se está desarrollando justo cuando Walt Disney World ha reforzado otras opciones de transporte, incluido el lanzamiento de un nuevo viaje compartido de Minnie Van Service en asociación con Lyft.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi