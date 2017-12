/ ¿Notebooks vs tablets? No sabe por cuál decidirse. Lo primero no es el precio; lo principal es cuál le conviene más y cuál se adapta a sus requerimientos. Todas poseen ventajas y desventajas y están orientadas a la productividad y el entretenimiento.Ambos dispositivos obtuvieron un resurgimiento de popularidad. La comparación entre ambos productos es frecuente, por eso, a continuación, se detallan los puntos más importantes.EscrituraLa principal diferencia entre una tablet y una notebook es obviamente la ausencia del teclado en la primera. Esto no es un problema en la mayoría de las situaciones (arrastrar, copiar, cortar, etc) se manejan sin problemas. La cuestión empieza al momento de tomar notas, escribir un mail, redactar documentos. Al no haber teclado físico, las personas se ven obligadas a escribir en un teclado virtual que varía en diseños, tamaños y sobre todo la calidad de auto-corrector.La mayoría de las personas no pueden escribir tan rápido o de manera cómoda y eficaz en un teclado virtual como lo hace en un teclado físico. Si bien existen notebooks 2 en 1, su teclado no es tan grande ni efectivo como el de una notebook. También hay teclados bluetooth para tablets, pero el costo de éste debe tenerse en cuenta al momento de comprarla. En este caso, desde la compañía recomiendan a las personas que saben que van a utilizar el dispositivo para escribir, una notebook. Tablets para aquellos que piensan más en juegos, aplicaciones y películas.TamañoEl tamaño y la potabilidad son quizás los mayores diferenciales (y ventajas) de las tablets versus las notebooks. Si bien existen ultrabooks (notebooks de materiales premium muy delgadas y de bajo peso) la mayoría son más grandes y pesadas que las tablets. Si bien las pantallas grandes tienen su beneficio, si lo que buscas es portabilidad vas a querer ir por las notebooks más chicas, y entre estás y las tablets, por lo cual los segundos son más recomendables.BateríaLas tablets están hechas para durar lo mismo o más que los smartphones. Son parte de los llamados dispositivos móviles, por lo que no llama la atención que sean mejores en esta área. Una notebook promedio tiene 4-5 hs de uso continuo antes de quedarse sin jugo. Una tablet puede llegar al doble de eso sin problemas. Esto se debe a que las tablets están hechas para ser eficientes y tienen muchos menos componentes para alimentar.AlmacenamientoTodas las tablets tienen disco duro de estado sólido. Estos permiten mayor eficiencia energética, costos más bajos y un menor tamaño físico, sin embargo, también reduce notablemente el almacenamiento interno. La mayoría de las tablets tienen entre 8 GB y 128 GB. Las notebooks en cambio, las más económicas parten de los 250 GB y las más avanzadas pueden llegar hasta 1 o 2 terabytes. Esto se debe a que utilizan discos duros tradicionales.Las notebooks que utilizan discos de estado sólido son mucho más rápidas, pero también reducen su almacenamiento. Estás ultimas, en general, tienen entre 32 y 250 GB. Ambos dispositivos permiten la expansión de memoria. Las laptops tienen puertos USB que facilitan el uso de discos duros externos, mientras que las tablets tienen slot para MicroSD.RendimientoSi bien las tablets vienen cada vez más innovadoras, éstas buscan la eficiencia frente al poder. Es por eso que no tienen la capacidad de operar programas como Photoshop, Illustrator, Office o juegos de PC. En tareas como e-mails, series y películas, música tienen el mismo rendimiento. Para la mayoría de operaciones de mayor rendimiento una notebook es la mejor elección. Existen tablets poderosas como por ejemplo un iPad, pero estos cuestan lo mismo que una notebook por lo que no vale la pena.SoftwareMientras que las notebooks de dividen por sistema operativo Windows y MAC OS, las tablets tienen Android, Windows o iOS. En este caso las ganadoras son las laptops. Todas las aplicaciones que tienen las tablets son adaptaciones de programas de PC. Y estas adaptaciones suelen perder funcionalidad en el proceso. La falta de mouse y teclado limitan seriamente la funcionalidad de herramientas como Photoshop o Microsoft Office.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi