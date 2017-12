/ Si está pensando en solicitar un préstamo hipotecario para comprar una vivienda el Sur de la Florida , bien sea como inversión, residencia, vacacional o permanente, es importante que considere las posibilidades a continuación.La asesora en temas inmobiliarios, Jessica Manco de Montiel, socia en Paz Económica Asesores ( [email protected] ), señala que son muchas las instituciones financieras que ofrecen préstamos, desde bancos locales, instituciones financieras online, prestamistas privados y grandes instituciones financieras en los Estados Unidos.Factores que influyenLa Nacionalidad El estatus legal en los Estados Unidos Si tiene un historial de crédito en el país Ingresos y cuentas bancarias ¿Cómo conseguir una hipoteca? En el sur de la Florida , cerca del 52% de los compradores, suelen pagar en efectivo haciendo el proceso mucho más fácil y mas rápido, pero con las tasas hipotecarias tan bajas, (oscilan entre un 4,5% - 6% ) comparadas con las que ofrecen sus países de origen, muchos optan por financiar su compra.Requisitos 1- Dependiendo de la nacionalidad del comprador, se requiere un visado, todo comprador extranjero va a tener que presentar copia de su pasaporte con una visa de turista vigente (B-1 o B-2).2- Por lo menos el 20% - 30% del valor de la vivienda como pago inicial en "casas"3- Por lo menos el 30% - 50% del valor de la vivienda como pago inicial en "condominios y Townhouses"4- Prueba de ingresos:estados de cuenta bancarios cartas de referencia de su institución bancaria o de crédito dos formas de identificación 5- Otros requisitos comunesNúmero de seguro social Declaración de impuestos Forma W2 Estado de cuenta de los últimos 6 meses Prueba de empleo Últimos 2 años de residencia Balance personal Costos de los préstamosLos costos de obtención de un préstamo varían de institución a otra y de la utilización de un mortgage bróker. Podemos utilizar los siguientes lineamientosDirecto con un banco local suele ser más económico, sin embargo, estará limitado a los productos específicos de esa institución El uso de bróker de hipotecas es muy común y a pesar de tener generalmente un costo superior que ir directo a una institución financiera, tendrás un abanico de opciones mucho más amplio. Los intereses varían, entre otras cosas, según el historial de crédito, ingresos mensuales, deudas y cuentas bancarias. En caso de clientes que no tengan crédito establecido, tendrán un interese generalmente mayor. La inicial varia según: El tipo de propiedad que se este adquiriendo, Casa/vivienda unifamiliar: la inicial es el menor (10% - 20%) Townhouses: inicial mayor que las casas (20% - 30%) Condominios: Es la inicial mayor (40% - 50%) Nacionalidad Extranjeros sin crédito establecido en USA, generalmente son requeridos un mínimo de 30% de inicial y va aumentando según el tipo de propiedad que se adquiere. ¿Qué hacer antes de aplicar a un préstamo?Obtén tu reporte de crédito antes de solicitar el préstamo para que tengas tiempo de corregir errores o problemas en el historial Ten claro cuanto puedes dar de inicial (incluyendo costos de cierre) Busca la mejor tasa de interés, pero toma en cuenta los otros términos del préstamo. Compara presupuestos Solicita un "estimado de buena fe" (good faith estimate) Qué no hacerRealizar compras "mayores" a través de crédito No mover dinero importante de las cuentas. Solicitar cualquier tipo de préstamo (carro, bote, tarjetas de crédito, etc.) Cambiar tu lugar de residencia principal Abrir o cerrar cuentas bancarias Los gastos mensuales más importantes para calcular el monto total a pagar son:Hipoteca Seguro (inundación, siniestro, huracanes) Seguro contra terceros (opcional) Condominio/expensas (maintenance fee / home owners association) Derecho de frente (property taxes)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi