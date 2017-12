/ Un rápido y continuo crecimiento de la conectividad o internet móvil se prevé a nivel mundial, a medida que el tráfico de datos móviles se incremente; incremento que podría llegar hasta ocho veces su nivel en el 2022.Durante los próximos seis años, se sumarán cerca de 2.600 millones de nuevos suscriptores a las redes móviles de banda ancha, lo suficiente como para llenar un estadio de fútbol europeo (con capacidad de 50.000), 20 veces al día. Como sucedió en el Times Square en Nueva York, a donde mucha gente acudió para dar la bienvenida al año nuevo 2017.La última recopilación de datos estadísticos sobre el crecimiento de los subscriptores y el tráfico de datos en internet móvil o redes móviles, se presenta en la edición de junio del Informe de Movilidad de Ericsson . Este muestra el mayor crecimiento anual de datos móviles a nivel mundial desde el 2013, liderado por un crecimiento masivo en la India, y destaca la necesidad subyacente de datos móviles.El uso de smartphones y el fácil acceso a los servicios de Internet móvil, constituyen una parte importante del volumen de tráfico. Ericsson analiza el "tráfico de datos móviles de smartphones" dentro del "tráfico de datos móviles", para ilustrar esta tendencia con mayor claridad.A finales de 2022, el tráfico total de datos móviles de smartphones habrá aumentado nueve veces, alcanzando 66 ExaBytes al mes. Un gran avance en el internet móvil.Niklas Heuveldop, Director Ejecutivo de Estrategia y Director de Tecnología y Negocios emergentes de Ericsson, expresa: "Basados"?en mediciones hechas en cientos de redes móviles, los datos del Informe de Movilidad de Ericsson ilustran verdaderamente el tremendo crecimiento subyacente en la industria. Las suscripciones 4G están aumentando más rápido que nunca, la aceptación de Voz sobre LTE se está acelerando y el crecimiento del tráfico ha alcanzado niveles que no hemos visto desde el 2013"."Estoy muy emocionado por ver los grandes pasos que la industria dará para que la evolución de la red progrese, incluyendo la aprobación del Non-Standalone 5G New Radio (NR), que permitirá un pronto despliegue 5G. Según nuestros pronósticos, anticipamos que esto producirá más de 500 millones de suscripciones 5G, y una cobertura mundial del 15 por ciento para el 2022".En cuanto a las tendencias de la industria, el Informe de Movilidad incluye artículos sobre el Internet para todos, cobertura masiva del Internet de las Cosas en ciudades, y operaciones remotas de vehículos con 5G.Para el 2018, LTE (4G) superará al GSM como la tecnología de mayor acceso según el número de suscripciones. La velocidad con la que esta tecnología se ha implementado y adoptado, no tiene precedentes. Sólo se necesitaron cinco años para que la LTE cubra a 2.5 mil millones de personas, en comparación con los ocho años de WCDMA/HSPA, o 3G. Sólo en el primer trimestre de este año, se han añadido 250 millones de suscripciones LTE.Aunque la incorporación de la tecnología LTE está impulsada por la demanda de una experiencia de usuario mejorada y redes más veloces, el despliegue 5G también está impulsado por la necesidad de capacidades de banda ancha de red mejoradas, así como soluciones industriales para la eficiencia y automatización. La tecnología 5G será la única red que pueda manejar una variedad de casos de uso. Se espera activar más de 500 millones de suscripciones 5G para el 2022, sin contar las conexiones del Internet de las cosas. Además, se espera que la tecnología 5G cubra casi el 15 por ciento de la población mundial.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi