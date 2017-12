/ Mario A. Beroes Ríos/Negocia en Miami .- A rgentina y Colombia siguen los pasos de Chile, por lo que los emprendedores de estos dos países suramericanos ya han establecido algunos acuerdos con el CIC- Miami , tanto en el ámbito privado como en el gubernametal.Natalia Martinez-Kalinina , g erente general del CIC Miami , indicó al portal www.negociaenmiami.com que en lo que respecta a Colombia, específicamente en Medellín, se concretó un acuerdo con Ruta N.-Gracias a la transformación social y económica de las últimas dos décadas, esta ciudad se ha convertido también en un referente de Latinoamérica, dando lugar a nuevos negocios en los temas de TI, Energía y Salud.En cuanto a la Argentina hemos concretado acuerdos con Overboost, una incubadora y aceleradora destacada localmente. Igual con AreasTres, el principal espacio de Cowork en Buenos Aires, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estamos trabajando en dos acuerdos más, ya que es importante que nuestras alianzas sean con el sector público, privado y con instituciones académicas.Agregó que para el 2018 CIC- Miami concretará posibles alianzas estratégicas con México también.Chile-Tomando en cuenta la fortaleza del dólar frente al peso chileno, de qué manera el CIC- Miami ayuda o apoyo a los posibles emprendedores e inversores de dicho país.-Efectivamente. En este momento la exportación de cobre de Chile está en un buen momento, por lo cuál el peso se encuentra fortalecido comiéndose el resto de las exportaciones, dado que la cantidad de pesos que hacen por ventas en dólares no es tan alta. La única forma que Chile no dependa de los ciclos del cobre para tener un peso estable es diversificar la canasta de exportación y dejar de ser un país monoexportador.Asegura la gerente de CIC- Miami , que esta es una de las grandes razones por las cual el gobierno chileno apunta a fomentar la Innovación y el emprendimiento en Chile, incluso inyectando fondos para la internacionalización de los emprendimientos y las innovación.“Nuestras alianzas son con entidades que tienen emprendedores en etapa de internacionalización, y nuestra labor es apoyarlos para que esto se cumpla de manera eficiente y efectiva”.-Según la nota informativa, la ayuda es a través de alianzas estratégicas con cuatro entidades chilenas, ¿Podría ser más específica?-CIC Miami ofrece una experiencia de inmersión comercial con la intención de apoyar a compañías extranjeras que buscan escalar, establecer una presencia en los Estados Unidos, o explorar oportunidades de participación en este mercado. Nuestro paquete de softlanding incluye espacio de coworking gratis hasta 1 mes para hasta dos personas por empresa, con acceso a todas las comodidades y todos los recursos que CIC ofrece.-Si desean extender la estadía por más de 1 mes se dará un descuento durante los dos meses subsiguientes (estos dos meses tendrá un valor de $250 por persona por mes).También ofrecen, agregó quien ha liderado la expansión del centro de innovación "Cambridge Innovation Center (CIC)" en Miami , conexiones con quienes lideran los mercados de interés y proveedores de servicios recomendados (contadores, abogados, etc) y actores relevantes en el ecosistema emprendedor de Miami (inversionistas, aceleradoras, etc.)Por último, “el paquete incluye también acceso a mentorías gratuitas con expertos, tales como asesoría legal, financiera, contable, pitching, compliance, relaciones con entidades gubernamentales e inversionistas.-¿Qué garantías reales de concreción de negocios ofrece CIC a los inversores de Chile. Es sólo en Florida , o pueden aplicar a cualquiera de los 52 estados de la Unión? Miami tiene todas las características para ser un ecosistema emprendedor relevante. En los último años se han abiertos numerosos programas de desarrollo de talento, incubadoras, aceleradoras y espacios colaborativos. La cantidad de inversionistas Ángeles y de VC ha aumentado proporcionalmente a esto.“CIC Miami entrega a los emprendedores extranjeros las mismas posibilidades que un local puede tener en Miami , sin perder tiempo que armar la red y entender la cultura local. Hacemos todas las conexiones que sean necesarias y trabajamos con los emprendedores en maximizar estos esfuerzos desde antes a su llega al estado de Florida ”.Martínez se desempeñó como directora de Innovación y Tecnología de una organización sin fines de lucro enfocada en Cuba, lo que le permitió impactar directamente al país menos conectado del hemisferio. Aún se mantiene involucrada en el tema, siendo co-organizadora de "10x10K Cuba," la primera competencia de emprendimiento de la isla. Anteriormente, se trasladó desde Nueva York a Miami para trabajar como una de las seis estrategas de productos de Ultimate Software, una compañía de software de recursos humanos de $5B, enfocada en cómo conectar la psicología, el acceso a datos, y el desarrollo de software para inferir en el diseño de equipos de trabajo 'inteligentes.'Agrega que CIC Miami entiende que ésta ciudad es la entrada a Estados Unidos para muchos de los emprendedores, por lo cual al ser parte de CIC Miami se tiene acceso a la red completa de CIC, hoy ubicada en las ciudades de Boston, Cambridge, St Louis, Rotterdam.Para 2018, el ente estaría operativo en la ciudad de Filadelfia y en el 2019 en Providence. “Pero nuestros esfuerzos no se quedan solo ahí, sino que tenemos una red de conexiones con inversionistas en las principales ciudades de apoyo a la innovación y emprendimiento de Estados Unidos, tales como San Francisco, Boulder, New York y Austin.”-¿Qué otros países de la región pudiesen seguir el camino de Chile, según la visión de CIC?CIC Miami empezó sus acuerdos de colaboración con foco en las países donde tanto el sector privado como el sector público tiene una intensión de apoyar a los emprendedores locales a internacionalizarse. Este es el caso de Chile, con quién hemos firmados estos cuatro acuerdos. Además hemos escogido para esta primera etapa colaborar con Argentina y Colombia. -CIC- Miami exige una cantidad mínima en dólares para poder aspirar a establecer algún negocio en la Florida -CIC Miami no es una incubadora ni tampoco una aceleradora, por lo cual las compañías que quieran ser parte de CIC no tiene un requerimiento mínimo en dólares para poder ser parte de nuestra comunidad. Nosotros apoyamos a nuestros clientes con otros tipos de servicios. Un puesto de coworking es lo más accesible, el cual tiene un costo de $300 mensuales.“Contamos en CIC- Miami con oficinas privadas, las cuales pueden tener desde un puesto de trabajo hasta 40. En nuestros espacios se pueden encontrar también laboratorios químicos y biológicos. Todo esto genera que convivan en un mismo espacio, tanto empresas establecidas como startups e investigadores, y que exista un alto contenido de innovación fluyendo por nuestros pasillos. Buscamos que la comunidad que se genere en CIC acelere el proceso de establecimiento y crecimiento de nuestros clientes, pero también que aporte un valor añadido al desarrollo económico de Miami y de la región".