Un autobús se metió en la entrada de una estación de subte en Moscú. Foto: https://www.instagram.com/ya._.na._.love/ Rusia -. Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas este lunes cuando un autobús municipal embistió contra una entrada de la estación de metro Slaviánski Bulvar, en el oeste de Moscú.Por el momento, se desconocen las causas del siniestro, que ocurrió en un día laboral, ya que la Navidad ortodoxa en Rusia se celebra el 7 de enero.Rápidamente personal capacitado se acercó al lugar apara atender a los heridos. Foto: (Sergey Kiselev/Moscow News Agency photo via AP "Las informaciones actuales dan cuenta de cinco muertos", indicó a la AFP un responsable de la policía de tráfico de Moscú, Artyom Kolesnikov.Moscú: un colectivo atropella a un grupo de personas en la entrada del subtecerrarEn las redes sociales se han difundido las primeras imágenes de la terrible embestida, donde se ve cómo el autobús realiza unas maniobras y avanza hacia las escaleras que conducen al pasaje subterráneo, atropellando a varias personas.Bomberos y rescatistas trabajan en la zona. Foto: (Sergey Kiselev/Moscow News Agency photo via AP De acuerdo con la versión policial, el atropello masivo podría haberse debido a una falla técnica o a que el conductor del autobús, que se encuentra detenido, perdió el control del vehículo. Medios oficiales indicaron que "no se baraja" la posibilidad de un atentado.El colectivo entró por las escaleras fuera de control. Foto: Reuters En los últimos meses las autoridades locales tomaron medidas especiales de seguridad para evitar atropellos masivos perpetrados por terroristas.El área fue rápidamente cerrada. Foto: Reuters El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dio el pésame a los allegados de las víctimas en un mensaje en Twitter .????? ????? "?????????? ???????" ???????, ?? ??????????????? ??????????, ??????????? ???????????? ???????? ???????? ????? ?? ?????????. ???? ???????? ? ????????????. ????????? ??????? ??????. ?????????? ?????? ? ??????? ????????.&- ?????? ??????? (@MosSobyanin) December 25, 2017 Moscú: cómo fue la maniobra del colectivo que terminó en la entrada del subtecerrarMoscú: así quedó el colectivo luego de caer en la entrada del subtecerrarHay varias personas heridas y al menos cinco muertos. Foto: Reuters Policías, bomberos médico y ambulancias se acercaron con rapidez al lugar. Foto: Reuters El colectivo fuera de control quedó atrapado en las escaleras. Foto: Reuters La policía controla el área. Foto: AFP Al menos cinco personas murieron. Foto: AFP Personal capacitado realiza los peritajes correspondientes. Foto: AFP AFP, Reuters y DPAFotos: Reuters, AP y AFPEdición fotográfica: Fernanda CorbaniLA NACION El Mundo Fotos del día

