The Marvelous Mrs. Maisel: una comedia frenética y sensible

The Marvelous Mrs. Maisel / (EE.UU./2017) Guión y dirección: Amy Sherman Palladino / Fotografía: Eric Moynier / Edición: Kate Sanford, Tim Streeto, Brian A Kates / Elenco: Rachel Brosnahan, Marin Hinkle , Tony Shalhoub, Alex Borstein / Disponible: Amazon Prime Video / Nuestra opinión: muy buenaRachel Brosnahan, la maravillosa. Foto: Amazon Si todavía extraña los diálogos ingeniosos, veloces y repletos de referencias de la cultura pop que hicieron de Gilmore Girls una serie única, inolvidable e irrepetible, la buena noticia es que algo de su espíritu vive en esta nueva serie de su creadora, Amy Sherman Palladino . Mejor aún: los ocho episodios de la primera temporada de la ficción disponible en Amazon Prime Video también tienen mucho de Bunheads , la serie de una corta pero casi perfecta temporada.Trailer: the marvelous Mrs. MaiselcerrarAllí Palladino hizo su primer intento de cruzar dos de sus grandes amores: la danza y la comedia. Aunque aquella experiencia no terminó demasiado bien -la cancelaron después de doce episodios-, resulta evidente que fue la semilla de The Marvelous Mrs. Meisel . Ahora, todo lo que era nostalgia en Gilmore Girls y Bunheads es presente. La nueva serie transcurre en la Manhattan de 1957, más precisamente entre la acomodada zona del West Upper Side, con sus bellos edificios, sus vistas del río y sus elaboradas cenas de Yom Kippur, y el Greenwich Village, barrio y catalizador de la revolución cultural que estaba a la vuelta de la esquina. Entre esos dos distantes universos se mueve Miriam "Midge" Maisel (una brillante Rachel Brosnahan , nominada a los Globo de Oro), una bella ama de casa y madre de dos pequeños niños que a los 26 años cree que lo tiene todo. Inteligente y mimada princesa judía que alimenta los sueños de triunfar como cómico de su marido, Joel (Michael Zegen), un desvío de las normas que ambos mantienen en secreto de los padres de ella, interpretados con magnético talento por Tony Shalhoub (sí, el de Monk ) y Marin Hinkle, tal vez la mejor versión que la ficción haya creado de la tantas veces mal representada y estereotipada madre judía. Claro que la ilusión de la vida perfecta y solucionada es apenas eso, un espejismo que Midge verá disolverse frente a sus ojos cuando el mediocre Joel decida que, después de todo, no está hecho para la vida en familia. Y mucho menos para convivir con una mujer que sin mayor esfuerzo es infinitamente más graciosa y ocurrente que él.Con una prodigiosa recreación de época y unos personajes secundarios dignos de tener su propia serie (el duelo verbal entre Shalhoub y Kevin Pollack, que interpreta al padre de Joel, está entre las mejores secuencias del año), esta serie es, además, la historia de un inspirado y bellamente musicalizado despertar feminista. Más no se puede pedir.En esta nota: Series de TV Gilmore Girls Amy Sherman-Palladino Rachel Brosnahan LA NACION Espectáculos Amazon Prime Video

