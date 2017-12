Ursula Corberó, una de las protagonistas de La casa de papel. ¿Cómo es un asalto a la española? Un atraco, mejor dicho. La casa de papel, la serie que ingresó este mes en el catálogo de Netflix , es el relato del mayor golpe que se haya intentado dar jamás en la historia de la humanidad, el robo de 2400 millones de euros, narrado en 15 capítulos de poco más de una hora de duración. Para sellar la identidad del hecho delictivo, los delincuentes llevarán caretas con la cara de Salvador Dalí, mientras, así uniformados, tomarán durante 125 horas la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el sitio donde se imprimen los billetes en España.La vuelta de tuerca que propone esta serie de acción e intriga es que la banda que perpetúa el robo y el secuestro de rehenes -los empleados de la institución y un grupo de jóvenes- no desea fugarse con un botín sino que imprimirá sus propios euros para intentar luego esfumarse en la clandestinidad. Seducir a la opinión pública o, al menos, no contar con su condena, es el objetivo que persiguen para que el plan maestro se ejecute a la perfección. La narración también busca la complicidad del espectador y alejarlo de un juicio moral. Los "malos", autodenominados "La Resistencia", son los héroes de este lío, a través de una crítica omnipresente al sistema capitalista y político.Trailer La casa de papelcerrarTokio es la narradora del atraco, un papel interpretado por la sensual Úrsula Corberó , una joven que es abducida como pieza central de este plan cuando ya nada tiene que perder, poco después de su novio, también delincuente, muriese en sus brazos en un asalto. Todos los integrantes de la banda poseen un alias, el nombre de una ciudad (Denver, Nairobi, Moscú, Berlín, Río, Oslo y Helsinki) salvo la mente maestra del plan, el Profesor, interpretado por Álvaro Monte, un actor de formación clásica, conocido por sus trabajos en teatro. Completa este universo de La casa de papel un grupo de rehenes, entre ellos, los adolescente del Colegio Británico que habían acudido al edificio para una visita guiada, donde se encuentra la hija del embajador inglés, y el cuerpo policial. Itziar Ituño, una de las actrices de la elogiada película vasca Loreak, es la detective que debe negociar con los secuestradores y atraparlos. Quien fuera "chica Almodóvar", la prestigiosa Kiti Mánver; Alba Flores -nieta de Lola Flores e hija de Antonio Flores- y el ascendente Miguel Herrán (ganador del Goya por la picaresca de A cambio de nada) destacan con sus interpretaciones.A través de saltos al pasado la narración regresa a los cinco meses durante los cuales la banda se recluyó en una casa de Toledo, bajo las órdenes del Profesor, para entrenarse para el gran golpe. Además de la trama policial, aparece la romántica, los juegos de seducción, de celos, venganza y pasión.El elenco de La casa de papel. La casa de papel propone abordar la violencia fuera de la órbita de los delincuentes y de las armas de fuego. Todos los personajes la padecen de algún modo u otro: una niña es acosada por sus compañeros; una mujer logra una restricción perimetral para que su feroz ex marido no se acerca a ella; una madre pierde, de modo injusto, la custodia de su hijo, y la lista continúa… Álex Pina, creador de la serie, ya había buceado por un universo oscuro con Vis a Vis, la serie sobre un grupo de reclusas, una historia más cruel y más sórdida que La casa de papel, que se permite momentos de humor y que también se puede disfrutar en Netflix.El final de su primera temporada, es decir el noveno episodio, logró una audiencia de 2,7 millones de espectadores en España, pero luego bajó un poco su encendido cuando regresó a la pantalla. En tanto, en Netflix, la primera temporada incluye 13 emisiones, o sea toda la primera temporada y parte de la segunda.La televisión española vive un excelente momento creativo con sus producciones, siempre atentas al detalle -en particular las de reconstrucción histórica (El Ministerio del Tiempo, Velvet, Las chicas del cable o Isabel, solo por nombras algunas)- y a la crítica social, sin ser por ello, historias políticas.En esta nota: Series de TV Netflix Ursula Corberó LA NACION Canal Espectáculos Televisión

