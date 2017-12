La cuarta temporada de Black Mirror - la serie de ciencia ficción creada por el británico Charlie Brooker y estrenada en el año 2011 - ya tiene sus primeros y escalofriantes adelantos y fecha de lanzamiento confirmada: 29 de diciembre. Para apaciguar la ansiedad por su regreso a la plataforma de Netflix , repasamos esos capítulos que indefectiblemente se quedaron en nuestra retina.*1. "San Junipero" (Temporada 3, Capítulo 4) San Junipero. Foto: Archivo Uno de los episodios más optimistas de Black Mirror, "San Junipero" es mucho más que su atmósfera ochentosa y su irresistible soundtrack. Brooker crea un romance significativo entre la retraída Yorkie (Mackenzie Davis) y la espontánea Kelly (Gugu Mbatha-Raw) que conmueve al lograr que el componente obligado de ciencia ficción no nos distancie de la atemporalidad de su premisa del amor eterno . ¿Qué haríamos si, al estar cerca de nuestra muerte, se nos ofrece un más allá como refugio permanente? ¿Quisiéramos quedarnos en un mismo lugar, alimentando una existencia en loop, o aceptaríamos nuestra finitud?Los interrogantes que se plantean las protagonistas - especialmente Kelly, quien tiene mucho para ganar y perder, dependiendo de la decisión que tome - no sólo nos resultan familiares (la fe también sobrevuela la historia y es imposible no pensar en la nuestra) sino que además Brooker nos propone reflexionar, a partir de ellos, sobre el concepto del amor como un sentimiento que está en permanente mutación, que nos sorprende de distintas formas, bajo distintos rostros, y en el lugar menos pensado. Dato: "San Junipero" obtuvo este año el Emmy a mejor película hecha para televisión y mejor guión .San Junipero en Black Mirrorcerrar*2. "The Entire History of You" (Temporada 1, Capítulo 3) The Entire History of You. Foto: Archivo El tercer capítulo de la primera temporada es el único de Black Mirror en no haber sido escrito o co-escrito por su creador, sino por el responsable de Peep Show, Jesse Armtrong, y aún así puede ser emparentado temáticamente con "Be Right Back", otro gran momento de la antología. "The Entire History of You" es uno de los exponentes más claros de la debilidad de la serie por mostrar el costado menos productivo de los avances tecnológicos, a través de una realidad en la que el hombre puede grabar todo lo que hace, ve y escucha cotidianamente y reproducirlo en cualquier otro momento. Como consecuencia, cuando Liam (Tobby Kebbell) sospecha que su esposa le fue infiel, opta por utilizar esa herramienta para repasar sus movimientos y convencerse a sí mismo de que sus dudas tienen efectivamente sustento. El episodio fue dirigido por Brian Welsh y su plano final es particularmente devastador, con reminiscencias al del especial de Navidad que se emitiría posteriormente, el desparejo "White Christmas".Dato: el actor Robert Downey Jr. se mostró interesado en realizar un largometraje basado en el capítulo con su productora Team Downey, pero todavía no hay novedades del comienzo de su pre-producción.The Entire History of Youcerrar*3. "Be Right Back" (Temporada 2, Capítulo 1) Be Right Back. Foto: Archivo La segunda temporada de Black Mirror contiene dos de sus mejores capítulos: "White Bear" y el que nos ocupa", "Be Right Back". Dirigido por Owen Harris y escrito por Brooker, el episodio tiene algunos puntos de contacto con "San Junipero", dado que toma a la tecnología como puntapié para abordar temáticas universales de las que nadie puede estar exento. En este caso, "Be Right Back" es un extraordinario y contundente estudio sobre el duelo, que se hace a partir del momento en el que la pareja compuesta por Martha (una brillante Hayley Atwell, el corazón del capítulo) y Ash (Domhnall Gleeson) se desintegra por el fallecimiento del joven en un accidente. Completamente devastada al perder a su otra mitad - el capítulo es efectivo al mostrar cómo aquello que compartimos en lo cotidiano puede ser contraproducente cuando ya no lo tenemos -, y al enterarse de que está embarazada, Martha recurre a un servicio online que le permite seguir en contacto con Ash, quien es recreado virtualmente a partir de sus perfiles en redes sociales Como esas conversaciones no le son suficientes, ella va poco un más allá y accede a que su fallecido novio vuelva bajo la forma de un androide, decisión que eventualmente tampoco termina satisfaciéndola. "Be Right Back" aborda con precisión el cómo lidiar con la pérdida es algo tan personal que cualquier consejo, mirada o ayuda externa termina resultando fútil.Be Right Backcerrar*4. "White Bear" (Temporada 2, Capítulo 2) White Bear. Foto: Archivo Con excepción del perturbador "Shut Up and Dance" de la tercera temporada, nunca un episodio de Black Mirror se sintió tan intenso y abrumador como "White Bear". Victoria (Lenora Crichlow) se despierta en una habitación y, al salir del lugar, nota que está siendo perseguida sin razón aparente y que debe luchar por su supervivencia. Uno de los atractivos del capítulo es el giro del final, en el que se nos explica la razón detrás de esa persecución incesante y a partir del cual también se resignifica la primera parte de la historia, en la que astutamente se busca generar empatía con esa mujer atribulada. El tramo final, por el contrario, muestra sus espantosas acciones pasadas que la convirtieron en objeto de una meticulosa venganza, en la que el juego con la memoria es el recurso clave, juego que concluye y vuelve a empezar continuamente, reforzando el clima pesadillesco del episodio.Perfectamente estructurado y con influencias que van desde La dimensión desconocida hasta el cine de zombies, "White Bear" muestra una particular concepción de la justicia con un sentido de urgencia y un frenético ritmo que lo vuelven indeleble.White Bearcerrar*5. "Nosedive" (Temporada 3, Capítulo 1) Nosedive. Foto: Archivo El primer capítulo de la tercera temporada es otro ejemplo de cómo Brooker toma una acción cotidiana para llevarla a niveles exponenciales. En este caso, estamos en un mundo en el que todos los individuos pueden ser rankeados de una a cinco estrellas por cada una de sus interacciones. Cuando Lacie ( Bryce Dallas Howard, en una interpretación que le valió una nominación a los premios SAG ), una mujer obsesionada con su imagen, es invitada por una compañera de secundaria a ser la dama de honor de su casamiento, esa compulsión a ser impoluta la lleva, paradójicamente, a realizar un viaje al evento en el que su puntaje baja notablemente, hasta conducir la a la locura. "Nosedive" lógicamente alude a cómo las redes sociales , con sus likes y sus seguidores, distorsionan nuestra percepción sobre las relaciones que verdaderamente importan, al punto de que el vivir para el afuera se convierte en la principal meta.Asimismo, el capítulo juntó a colaboradores impensados y la alquimia funciona como relojito. El cineasta Joe Wright le da una estética bellísima al episodio (especialmente en la última escena) y Rashida Jones y Michel Schur (creador de, entre otras series, la maravillosa The Good Place ) miden a la perfección su guión, para que la sátira no opaque la profundidad de su planteo.Nosedivecerrar*El adelanto de la cuarta temporada: Mirá el primer avance de Black Mirror, temporada 4cerrar

