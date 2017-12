El verano promete batir récords. Si Uruguay tiene 3,4 millones de habitantes, este año no solo no se amedrenta ante la expectativa de que los extranjeros superen en número a los locales sino que anuncia con bombos y platillos que espera recibir 4 millones de visitantes, de los cuales 2,5 serían argentinos, para arrancar el 2018 con un estallido turístico. En esta nota, repasamos las principales novedades que encontrarán los que lleguen al destino estrella de la patria charrúa: Punta del Este.Estallido inmobiliario La expansión inmobiliaria no sólo no se detiene en Punta del Este sino que se expande y propone novedades todos los años. Con solo pasar la península de Punta Ballena, los veraneantes que arriben a estas costas se encontrarán con el paisaje modificado por obras de gran magnitud a lo largo de los 40 kilómetros de playa que hacen de este destino el elegido de cada verano.Foto: Archivo / Ricardo Figueredo Un despliegue impactante de obras se extiende en la Mansa a partir de la parada 17. Allí, el grupo WMW está gestando el complejo Venetian Tower, que promete una torre de 27 pisos con vista al mar. A pocos metros de este se alza otro megaestreno esteño: Fendi Chateau, un edificio exclusivo que ya se convirtió en un objeto fetiche en su versión de Miami , comenzó a construirse en la parada 16 de la Mansa. Como presentación del proyecto ya se organizaron grandes eventos de lanzamiento que pondrán la mirada de todos en este lado de la playa. Los primeros departamentos se entregarán en Julio de 2020.The Colette, el proyecto inmobiliario de Federico Alvarez Castillo se prepara para comenzar a construirse en Manantiales, donde se ubicaba el hotel Las Dunas. Siguiendo hacia la Brava, a la altura de la parada 9 y ½, se elevará la tercera torre Le Parc, un emprendimiento del grupo RAGHSA que demandará una inversión de 63 millones de dólares.Entre La Barra y Manantiales las topadoras arrasaron con un punto de referencia de la zona, el hotel Las Dunas. Quienes suelan veranear en el Este se encontrarán con que el lujoso hotel desapareció como por arte de magia. Pero no: fue el hambre de construcción y de renovación que esta ciudad provoca. Federico Alvarez Castillo fue quien tomó el toro por las astas y decidió lanzarse con un proyecto inmobiliario allí donde se emplazaba Las Dunas. Se trata de The Collete que será un edificio dividido en cuatro secciones con 46 departamentos de lujo cuyas premisas son el respeto por la naturaleza y el entorno, valores clave para construir en Manantiales, donde se busca que el paisaje se conserve lo más natural posible.Las Cárcavas, en las playas de Rocha, es uno de los emprendimientos inmobiliarios que atrae como un imán a los que buscan lujo y naturaleza lejos del ruido de la movida esteña. La expansión inmobiliaria hacia el Este sigue siendo un objetivo de muchos emprendedores. Acercar a los veraneantes a los territorios más naturales de estas latitudes, donde el campo y el mar se unen y el silencio solo es interrumpido por el ruido de las olas es considerado un lujo para quienes provienen de ciudades, trabajos y vidas de ciudades grandes. Por eso, José Ignacio ofrece barrios privados y chacras extensas ocultas entre el follaje. Y más allá, cruzando el puente de la Laguna Garzón, una verdadera obra de arte de la arquitectura que logró conectar Punta del Este con las playas casi vírgenes de Rocha, se alzan dos proyectos inmobiliarios que ya dan que hablar: Las Cárcavas, ofrece residencias entre bosques, cárcavas, lagunas y mar, y este verano se relanzará con eventos, invitados exclusivos y nada más ni nada menos que la cocina de Francis Mallmann; Las Garzas, el emprendimiento de Eduardo Costantini que fue el primero en plantar bandera en esta costa, con 500 lotes de entre 2000 y 5000 metros cuadrados, amenities de primer nivel y una playa única.Vista de Rocha, el nuevo polo de lujo y naturaleza que buscan aquellos que quieren escapar del ruido de la movida esteña. Bares y restaurantes La gastronomía siempre es uno de los puntos a destacar en Punta del Este. Cada año hay, sin embargo, una renovación de bares y restaurantes, por lo que hay que mantener los ojos abiertos para descubrir las novedades. Repasamos algunas:Startup Cowork (Esquina de 18 y 20, en la Península). Son muchas las personas eligen escaparse a Punta del Este y trabajar remoto. Por eso, este bar es un dato que cae como anillo al dedo para los que deban conectarse algunas veces al día mientras pasan el resto del tiempo en la playa. Ubicado en el centro de Punta del Este ofrece un cómodo espacio para compartir un buen café y platos deli entre reuniones remoto o presenciales. Además, ofrecen clases de jardinería, chi kung, tai chi, meditación, entre otras actividades ideales para el disfrute con vista al mar.Capi Bar (Calle 27 entre Gorlero y 24). Cervecería artesanal ubicada en la calle con más movida de la Península, con buena música y artistas en vivo. La carta ofrece un surtido de opciones de finger food pero también se especializa en mariscos a la parrilla. Dicen los que saben que sus pizzas son las mejores del Este.Casa Babel (Los Pindó y Cerros Azules, Manantiales) Un espacio de concepto que tuvo mucho éxito en el barrio de Belgrano hasta convertirse en algo de culto. Abrió sus puertas en Manantiales el 20 de diciembre y será uno de los grandes estrenos de este año con una selección de DJs liderada por el anfitrión, Mr. Grimaldi, y SRZ. La noche de año nuevo ofrecerán una gran fiesta para la que ya se pueden conseguir entradas en www.tuacceso.com.ar.Fabric Nikkei, en Selenza Club de Mar (ruta 10 Km 164, Punta Piedras). El parador del complejo Selenza, ubicado en una de las playas elegidas por los veraneantes de Manantiales que prefieren la tranquilidad antes que el agite de Bikini Beach. Este año se impone el sushi on the beach, que en estas arenas será ofrecido por Fabric Nikkei.La Juana (Héctor Soria y Albatros, José Ignacio). Restaurante escondido en el corazón de La Juanita, camino a José Ignacio. Fuegos, platos con productos locales, cervezas artesanales y tragos de la casa.José Ignacio tendrá varias inauguraciones: La Excusa (Las Garzas esquina Las Golondrinas) abrió sus puertas el 21 y se impone como lugar de encuentro para el after beach y la trasnoche. Música, cocina local y cerveza artesanal, ideal para disfrutar del ambiente de campo y mar que además tendrá la primera radio de la península. Al lado, en la esquina de Las Garzas y Sainz Martínez, donde antes funcionaba la pizzería Tutta, abrirá una sucursal Rex Chivitos, un imperdible de La Barra. Además, Agustín Pichot abrirá dos restaurantes en la zona.Fiestas El cronograma de eventos que cada año hace de Punta del Este un destino perfecto para los que disfrutan de la noche en vacaciones se vio llamativamente alterado en este 2017. Dos fiestas tradicionalísimas de esta costa bajaron definitivamente sus persianas: Lacoste (el verano pasado ya no se había realizado), y la fiesta de blanco de Chandon, un clásico imperdible durante 11 años que este verano será reemplazado por acciones de marketing en los restaurantes más cool del Este con el nombre de Délice Tour y Chandon Nights. Tampoco las muy esperadas Corona Sunsets se verán en estos atardeceres. Su lugar será tomado por la Movistar Punta del Este Summer Fest, que este año llegará con una versión diferente: en vez de la clásica megafiesta electrónica que todos los años junta en el Jaguel a un promedio de diez mil personas, buscará convertirse en el gran evento del verano en una locación nueva, se trasladará al día en formato de festival de música con un line-up de artistas internacionales que pronto se dará a conocer. La fecha elegida es el 6 de enero.Los atardeceres serán tomados por Campari, con un circuito para combinar tragos con la música de loa mejores DJ, y Miller, que oficiará de cerveza anfitriona de varios eventos al caer el sol en la playa mansa de José Ignacio, y de su clásica rave Luminocity, en La Barra. Absolut tomará la posta con una gran fiesta de fin de año el 29 de diciembre.Además, Bagatelle, el restaurante que lleva ya dos veranos causando sensación en La Barra, este verano buscará convertirse en el punto de encuentro de todos los que quieran combinar playa y fiesta. Concebido como un lugar de cocina mediterránea de primera línea, aporta a la movida esteña la posibilidad de subir el volúmen de la música y bailar hasta que caiga el sol, con disfraces, y muchas burbujas.Moda Bagatelle es uno de los restaurantes más exclusivos que este verano será el punto de reunión y celebración elegido para el after beach. Foto: Santiago Hafford No es ningún secreto que Punta del Este sea una referencia en moda y estilo. Si bien es cierto que reúne tiendas de repercusión internacional, es en las calles y en las playas donde uno puede encontrar el último grito de la moda, porque mujer es y hombres se animan a lucir ítems novedosos, importados o simplemente, se animan a ser creativos.Como polo fashion, no obstante, la ciudad ofrece este verano varios eventos para tener en cuenta en lo que a moda respecta.El 28 de diciembre habrá un desfile gratuito en la Mansa, en la parda 0, a partir de las 18, que mostrará diseños del argentino Javier Saiach, de Custo Barcelona , entre otros.El 29 de diciembre se llevará a cabo el tradicional almuerzo y desfile de Alcorta Shoping llamado Invierno en la Arena, en donde se presenta la temporada de invierno del 2018, con Cher y Trosman a la cabeza.Un debut: la joyería danesa líder en affordable luxury Pandora suma este verano a sus más de diez mil tiendas en el mundo, su primera tienda en Uruguay y preparan su llegada a la Argentina para el mes de marzo.Una visita de incógnito: la diseñadora Carolina Herrera, que tiene dos tiendas en Punta, pasará unos días en una exclusiva chacra.Espectáculos Como todos los años, el jazz se apoderará de Punta Ballena con el Festival Internacional de Jazz, que tendrá lugar en la Finca El Sosiego del 4 al 7 de enero. Además, Medio y medio, el club de Jazz y restaurante ubicado a metros de la playa Portezuelo con vista a uno de los mejores atardeceres del Este, contará esta temporada con una surtida programación: María Gadú y Chico César, Agarrate Catalina, Skay Beilinson, Bahiano, Coti Sorokin, El Zorrito y Julieta Rada, entre muchos otros.Stravaganza, de Flavio Mendoza, llega para hacer una temporada completa en Enjoy Conrad. Del 5 al 15 de enero los mejores estrenos de cine mundial se verán en el mágico Festival Internacional de Cine de José Ignacio, que tiene a Axel Kuschevatsky como padrino. Sucederá en la Bajada de los Pescadores todos los días al atardecer.Del 9 al 11 de enero de 17 a 23, se realizará la 4 edición de ESTE ARTE, la Feria Internacional de Arte Contemporaneo que reúne una síntesis de lo mejor del arte contemporáneo de Europa, los Estados Unidos y América latina en el Centro de Exposiciones.Este año, Enjoy Conrad traerá a figuras como Cristian Castro, en un recital que tendrá lugar el 5 de enero y el espectáculo de Flavio Mendoza, Stravaganza, que marcará un hito al convertirse en el primer show en estrenar por toda la temporada en ese hotel. De miércoles a lunes, a las 21 en el salón Montecarlo.En esta nota: Punta del Este LA NACION Sociedad Verano 2018

Sarkis Mohsen

Tags: Grupo Yammine, Familia Yammine, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara, Sarkis Yammine

Familia Yammine Orlando Times Orlando //

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi