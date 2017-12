GLOBALES: ¡Masajes de calidad con Hand and Stone!

Hand and Stone ofrece masajes de expertos, servicios faciales y depilación siete días a la semana. Tenemos los terapeutas del masaje y estética para mascotas que ofrecen servicios personalizados tales como: Los servicios de masaje: Sus clientes pueden elegir entre masaje sueco, masaje de tejido profundo, masaje de puntos gatillo, masaje deportivo, masaje con piedras calientes, masaje prenatal, Masaje para parejas y mucho más. Todos los masajes son proporcionados por los certificados / licencia / Terapeutas de Masaje registrados.Servicios faciales: Su cliente puede elegir entre faciales de la firma para hombres, mujer es y adolescentes. La mano y la piedra cuenta con los productos de más alta calidad de cuidado de la piel cosmecéuticos. También ofrecemos las cáscaras de expertos y tratamientos de microdermabrasión de esteticistas con licencia .Servicios de depilación: La mano y la piedra ofrece la cara y el cuerpo servicios de depilación para mujer es y hombres profesionales, conveniente y asequible, todo ello proporcionado por esteticistas con licencia . Sus clientes verse y sentirse mejor por menos, al masaje de la mano y la piedra y Facial Spa.¿Por qué elegir a mano y piedra?La Salud y Bienestar mercado del cuidado personal es cada vez mayor, incluso en tiempos económicos difíciles. Eso es porque los consumidores todavía pasarán en dichos servicios asequibles que los mantendrán sintiendo y buscando más saludable. Masaje – Faciales – Depilación – todo en auge y todos se encuentran bajo el mismo techo en el masaje de la mano y la piedra y Facial Spa. Masajes a solas, ahora una industria de $ 12 mil millones, ha experimentado un crecimiento del 13% en los ingresos durante los últimos tres años.La mano y la piedra es una gran oportunidad no sólo porque el mercado está creciendo, pero también porque los balnearios del día son una industria altamente fragmentada, con casi no hay marcas nacionales, y dominado por pequeños operadores "mamá y papá". Cerca del 99% de todos los días balnearios son una sola unidad o en una cadena de cinco o menos y el 68% tienen menos de cuatro habitaciones – es decir, las operaciones más pequeñas, menos convenientes. La mano y la piedra está a punto de ganar rápidamente cuota de mercado con su nuevo concepto revolucionario basado en la accesibilidad y la comodidad.Perfil de franquiciaInversión total: $ 300.000 – $ 400.000Inversión Efectivo: $ 50,000Tipo de actividad: FranquiciasEn el mercado desde: 2004Financiación: SíA través de tercerosLa formación y mantenimiento: SíFuente Franquicias