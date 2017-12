/ La noche de Navidad resultó muy tranquila para las autoridades de salud, que reportaron cero casos de personas lesionadas e intoxicadas en Barranquilla, por manipulación con pólvora durante la celebración.Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud Distrital, entregó un balance positivo a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital-CRUE, luego de obtener un informe de toda la red hospitalaria, tanto pública como privada.La funcionaria se mostró satisfecha con el comportamiento de la ciudadanía, especialmente con el cuidado de los niños durante la noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre. Destacó, además, que en la noche de velitas tampoco se presentaron casos de menores lesionados con pólvora.Reiteró que el cuidado a los menores de edad debe ser permanente, ya que también pueden sufrir quemaduras por líquidos y alimentos hirvientes, así como evitar manipular artefactos eléctricos."Invitamos a los barranquilleros a mantener la meta de cero quemados en nuestra ciudad, durante las próximas celebraciones fin de año", indicó Solano Sánchez.El Distrito, por intermedio de la Secretaría de Salud, emitió la declaratoria de alerta amarilla para que las instituciones de salud implementen sus planes de contingencias para afrontar la temporada de fin de año, enmarcada en el Plan Operativo Navidad 2017, Ilumina tu VidaLas autoridades de salud de igual forma solicitan a la comunidad barranquillera que reporten la venta ilegal, comercialización y uso indebido de pólvora a la Línea de la Salud 379 33 33, o al 123 de la Policía Metropolitana.Los operativos para decomisar elementos pirotécnicos, licor adulterado y alimentos en mal estado se intensifican en todo el perímetro del Distrito para brindarle a la ciudadanía un Navidad Más Segura.RecomendacionesTras el reporte entregado la Secretaria de Salud reiteró las recomendaciones para que no se presenten incidentes con pólvora, especialmente con niños.- Es posible hacer la fiesta sin usar elementos pirotécnicos elaborados con pólvora.- Evite la fabricación, almacenamiento, venta, transporte y manipulación de pólvora.- Evite que elementos con pólvora queden al alcance de menores de edad.- Los niños no pueden estar solos ni en la casa ni en la calle.- No permita que los niños estén cerca de ollas con agua caliente, tomas de corriente eléctrica, medicinas, lugares donde puedan tropezar y resbalarse.- No dejar al alcance de niños pequeños líquidos, tóxicos, elementos y artículos que por su tamaño pueda ingerir accidentalmente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi