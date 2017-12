Los hoteles no son únicamente para visitarlos cuando uno se va de viaje. Ahora, con el verano a pleno , sus instalaciones se vuelven una tentación para quienes buscan un recreo en el medio de la jornada laboral, o disfrutar de un fin de semana al aire libre en un ambiente fresco y relajado pero, al mismo tiempo, exclusivo y para poca gente. La gran atracción, sin dudas, es la pileta, pero también, el confort y el servicio que puede brindar un hotel de categoría.Estas propuestas, algunas que exigen hospedaje para poder utilizar los servicios y otras que no, son las elegidas para arrancar la temporada de calor en nuestra ciudad.En el centro Novotel Buenos Aires, una pileta refrescante en pleno centro que invita a vivir el verano sin tener que trasladarse. Foto: Prensa El hotel: Con cómodas y modernas habitaciones, Novotel Buenos Aires se encuentra a sólo dos cuadras del Obelisco, un oasis en plena ciudad, ubicado sobre la Avenida Corrientes.La pileta : ubicada en el deck del hotel, pileta al aire libre con terraza, bar # Patio 378, interno y externo, con una excelente barra donde se pueden degustar tragos elaborados por la Bartender Brenda Vazquez y su equipo de profesionales. La pileta es sólo para huéspedes tanto para adultos como para menores.Las comodidades: El hotel pose zonas de bienestar, ocio y un restaurante con platos de la cocina mediterránea, una excelente opción de gastronomía. Novotel de AccorHotels una opción perfecta tanto para turistas como para público local.Dónde: Av. Corrientes 1334.Cuánto: actualmente, está vigente una promoción especial para argentinos para los fines de semana, que incluye acceso a la piscina que consiste en una noche de alojamiento con desayuno incluido, 20% de descuento en el consumo total de alimentos y bebidas, acceso a sauna y Fitness Center, late check-out hasta las 14 horas sujeto a disponibilidad. Menor de 16 años sin cargo en la habitación de sus padres, con cama adicional. $1599 (pesos argentinos, por habitación, por noche, únicamente viernes y sábados)Más info: 4370-9507, [email protected] En Núñez La pileta del Urbanica Libertador tiene una formidable vista al río. Foto: Prensa El hotel: Urbánica LibertadorLa pileta: descubierta,ubicada en la terraza en el piso 14 con magnífica vista al río; sólo para huéspedes del hotel.Las comodidades: reposeras, hamacas, un entorno ideal para disfrutar del sol a pleno y con mucha tranquilidad y, un piso más abajo, tomar algo en el Bar.Dónde: Av. del Libertador 5690, Esq. La Pampa.Cuánto: Tarifa de habitación en base doble por noche en fin de semana desde U$S 90+IVA; incluye desayunoMás info: www.urbanicathehotels.comEn Recoleta The Bick en Roceleta acepta no huéspedes en su pileta. Foto: Prensa El hotel: The Brick Hotel Buenos Aires, MGallery by Sofitel brinda a sus huéspedes la experiencia única de encanto y lujo. Ofrece un servicio personalizado y de alta calidad con el distinguido estilo francés, en el corazón del exclusivo barrio de la Recoleta. Su arquitectura y decoración recrean una atmósfera única, sofisticada y a la vez confortable.La pileta: forma parte de un Fitness Center que cuenta con pileta climatizada cubierta con luz natural; solarium, gimnasio; sauna; sala de relax y tratamientos corporales y faciales a medida. Para la comodidad del huésped, cuenta con vestuarios con lockers, duchas, agua mineral de cortesía, frutas y toallas.Las comodidades: abre sus puertas de lunes a viernes de 7 a 22, y los fines de semana y feriados de 8 a 20. . Para que la experiencia se viva en completo relax, el jardín del primer piso del hotel invita a disfrutar en medio del verde y del aire fresco de los alegres y cálidos días de verano.Dónde: Posadas 1232.Cuánto: el hotel otorga un sistema de membresía a aquéllos que no son huéspedes. La opción mensual tiene un valor de $1.950 (incluye el uso de gimnasio, sauna y piscina); y un 30% de descuento sobre el servicio de masajes.Más info: [email protected] , 4819.1100.En Puerto Madero El Alvear Icon en Puerto Madero ofrece maravillosas vistas de la ciudad y del río, puro espíritu vacacional. Foto: Prensa El hotel: Alvear Icon Hotel & Residences tiene vistas a la ciudad y al río desde sus habitaciones y suites. El diseño de sus muebles y decoración realizado exclusivamente para el hotel está inspirado en la amplitud de los espacios, un concepto estético que se vuelve tendencia en el mundo.La pileta: ubicada en el piso 3 es externa y climatizada, con solarium y está ubcada junto a un Pool Bar que ofrece una fresca carta de bebidas y snacks. De octubre a marzo abre t odos los días de 11 a 20 , aunque el solarium ya se puede usar desde las 9.Las comodidades: en los pisos 19 y 20, el Spa & Fitness Center está diseñado con una carpintería de fachada transparente llamada courtain-wall en sus 8 metros de altura y techo corredizo transparente, desde donde se pueden disfrutar las vistas panorámicas.Dónde: Aimé Painé 1130.Cuánto: la piscina exterior es de uso incluido en la tarifa para pasajeros del hotel, mientras que los para clientes externos pueden ingresar abonando un pase especial. El pase para uso de instalaciones incluye el Fitness, minipiscina con hidromasaje, sauna húmedo y seco, ducha escocesa y piscina. El precio de este pase diario es de $ 1600 por persona y es necesario reservar previamente.Más info: 4114-0949.En Palermo En Palermo Hollywood la posibilidad de hospedarse como un turista y pasar una tarde de relax. Foto: Prensa El hotel: el Vitrum Hotel, en pleno Palermo Hollywood ofrece toda una experiencia en el cuidado de la salud. El Spa se encuentra cuidadosamente diseñado para brindar un exclusivo y completo servicio de salud, bienestar y belleza.La pileta: es una piscina climatizada in/out, en un ambiente relajado en plena ciudad. Su uso es exclusivo para los pasajeros del hotel.Las comodidades: el programa Vitrum Day Spa incluye acceso a las instalaciones (sauna seco, piscina climatizada con efecto jacuzzi, gimnasio, duchas , lockers para pertenencias, amenities, toallas y batas) y una comida que puede ser el desayuno de 7 a 10.30 horas, o almuerzo o merienda según la sugerencia del día.Dónde: Gorriti 5641,Cuánto: las tarifas para disfrutar una estadía que incluye los beneficios del uso del spay las instalaciones, comienza desde los U$S120 +IVAMás info: 4776-5030.En Luján Howard Johnson Luján, miniturismo a una hora de Buenos Aires. Foto: Prensa El hotel: el Howard Johnson Resort Spa & Convention Center Lujan apunta a un público que se hospeda por negocios o por placer, ideal para quienes quieren pasar un fin de semana en pareja o vacacionar en familia; para disfrutar de las cálidas jornadas veraniegas a sólo una hora de Buenos Aires.Las piletas : tiene 4 piscinas tanto cubiertas como descubiertas, para disfrutar en medio de un entorno verde y arbolado, con puro aire de campo.Las comodidades: el SPA cuenta con una amplia gama de servicios de masajes y tratamientos, y cinco opciones de Day SPA. Piscina climatizada in out, hidromasaje frio y caliente; duchas escocesas, sauna seco de dos temperaturas, sauna húmedo, fitness center, sala de relax y bar.Dónde: Av. Fernández Beschtedt 2599, Luján, Buenos AiresCuánto: una habitación doble arranca en $ 3.900+IVA por noche, con desayuno. El uso de las piscinas (un total de 4) es tanto para huéspedes o para quienes contraten un día de spa-Hay propuestas de pasar el día desde $ 790.- por persona.Más info : [email protected]

