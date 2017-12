/ ¿Por qué los estadounidenses celebran el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre y no el 1º de mayo? Ayer, 5 de septiembre de 2016, Estados Unidos celebró el Día del Trabajo, una fecha bastante diferente respecto al resto del mundo, sobre todo considerando que el 1º de mayo conmemoramos una revolución laboral ocurrida justamente en ese país.En Estados Unidos el Día del Trabajador cae siempre el primer lunes del mes de septiembre, ¿pero por qué lo festejan ese día? Hoy te contamos qué razón existe para celebrar en esta fecha y por qué se diferencian del resto del mundo.¿Por qué Estados Unidos celebra el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre?Los trabajadores merecen un homenaje y en casi todos los países hay un día dedicado a ellos y el mundo, con excepción de unas pocas naciones que fueron colonia británica, lo hacen el 1 de mayo.¿Por qué Estados Unidos celebra el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre? No hay ninguna razón para esta determinada fecha, solo una para evitar conmemorarlo el 1º de mayo.El primer lunes de septiembre está dedicado a los trabajadores desde 1894 siendo un feriado nacional que se celebra con desfiles y eventos deportivos y, además es para muchos la señal de que terminó el verano y hay que volver a la escuela.Una foto publicada por Amy Edwards (@redboyswife).Mientras no hay un hecho que se conmemora especialmente en el Día del Trabajo en Estados Unidos, el resto del mundo lo celebra el 1 de mayo haciendo un homenaje a la masacre de Chicago en la que tras días de huelga por reivindicaciones de salarios y condiciones laborales la policía reprimió, hirió y asesinó a miles de trabajadores.El Presidente Grover Cleveland no quería que los trabajadores conmemoraran esta fecha histórica ya que la consideraba un llamado a desordenes y fortalecimiento de movimientos socialistas, por eso prefirió homenajear a los trabajadores sin que la fecha tuviese algún significado.¿Por qué el primer lunes de septiembre? Buen clima, ideal para desfiles y celebraciones al aire libre y suficientemente alejado de otros feriados.BatangaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi