/ El indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori es una moneda de cambio por un acuerdo político, en el que Kenji Fujimori y 9 congresistas más de Fuerza Popular, salvaron a Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia presidencial, señaló Carlos Rivera, abogado de IDL."No estamos ante un indulto humanitario aunque tenga la apariencia. Es un indulto político. Ese es un asunto que no solo contradice los mandatos de la justicia interna sino también de la internacional. Barrios Altos y La Cantuta en el 2001 y 2006 han merecido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El hecho de que se rompa ese tipo de imposiciones hace que sea un indulto ilegal, a pesar de haber sido calificado como un indulto humanitario", aseveró.Al ser ilegal, resaltó, se puede recurrir a alguna prerrogativa. "Nosotros hemos decidido informar a la CIDH la cual solicitará en los siguientes días un informe al Estado Peruano y sobre esa base la Corte tomará una decisión. Probablemente llame a una audiencia de adición de cumplimiento cuyo periodo de sesiones comienza el 28 de enero", señaló.Ante ese escenario es probable que la CIDH tome una decisión en febrero. "La posibilidad que tiene la CIDH sobre la resolución presidencial es bastante amplia, una de ellas podría ser la disposición de la corte para que esa resolución, dada que no está de acuerdo al Derecho Internacional, para que sea anulada", precisó Rivera.Derecho de graciaSi bien la resolución publicada ayer en edición extraordinaria no solo le da el indulto a Fujimori sino que además le concede un derecho de gracia, que excluye al expresidente de un proceso judicial en etapa inicial, todavía debería rendir cuentas."La Constitución dice que se dará derecho de gracia cuando el plazo de la instrucción se ha duplicado de manera injustificada pero el caso Pativilca no está instrucción, sino en juicio oral", explicó."Hay más de un antecedente en el que la CIDH ha tomado decisiones radicales de anular disposiciones internas con el objetivo de que se de cumplimiento pleno y eficaz a las decisiones que este tribunal internacional ha tomado", insistió.